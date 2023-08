Cambia il senso di marcia sul cavalcavia della Tangenziale: ecco che cosa succede a Brugherio

Niente cambio di viabilità a Brugherio. La modifica, che sarebbe stata introdotta dal 29 agosto in via San Francesco e in via Rodari, non si farà. A comunicarlo la polizia locale di Brugherio. Con una ufficiale il comando fa sapere che "il comune di Carugate ha chiesto alla società Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., l’inversione del senso unico di marcia sul cavalcavia della Tangenziale Est in prossimità del centro commerciale Carosello. La data di inversione del senso unico del cavalcavia interessato dai lavori non è ancora stata ufficializzata, ma si prevede comunque avverrà nei primi giorni del mese di settembre (probabilmente a ridosso del fine settimana che anticiperà la riapertura delle scuole)".



In questo modo con l'inversione del senso unico di marcia il ponte interessato dai lavori verrebbe attraversato soltanto da Carugate a Brugherio. Da qui la decisione di sospendere il cambio di viabilità previsto per il 29 agosto. Il comune di Brugherio, non appena riceverà informazioni, avviserà la cittadinanza sulla data dell'effettivo cambio del senso di marcia. "L’amministrazione comunale, polizia locale e ufficio Tecnico - si legge nella nota ufficiale - monitoreranno gli effetti della nuova viabilità, riservandosi eventuali futuri interventi atti ad attenuare possibili disagi causati dai citati lavori.

Rimane invece confermato il prolungamento della durata del verde semaforico, che passa dagli attuali 32 secondi ad un minuto, sui due impianti semaforici posti in via Moro".