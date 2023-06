Il primo comune brianzolo che vieta di lanciare in cielo i palloncini

A Brugherio stop al lancio dei palloncini. Il rito che ha accompagnato intere generazioni di lanciare in cielo i palloncini colorati di plastica – spesso legato ad eventi festosi come compleanni, battesimi, matrimoni, feste in piazza o la fine dell'anno scolastico – a Brugherio è vietato. Lo aveva già stabilito la giunta Troiano, lo ha ribadito la giunta Assi. I palloncini si possono acquistare, ma è vietato rilasciarli in cielo.

A darne l’annuncio (con immensa soddisfazione) è la delegazione brianzola dell’associazione nazionale Plastic Free Odv Onlus che da diversi anni è impegnata sul territorio. Non solo le consuete raccolte di rifiuti a Monza e circondario ma anche (e soprattutto) attività di sensibilizzazione con la popolazione e confronti con le amministrazioni per cercare di limitare la presenza della plastica in città e quindi limitare l’inquinamento. Perché non sono solo i rifiuti domestici e non che vengono abbandonati in strada e nei campi a far male all’ambiente, ma anche quei palloncini che poi lanciati in cielo si ritrovano comunque poi ad atterrare.

“L’impatto che hanno sull’ambiente viene purtroppo ignorato – riferisce la delegazione brianzola di Plastic Free -. Studi effettuati a livello internazionale hanno dimostrato le conseguenze dannose dei palloncini e dei nastri colorati che li trattengono in quanto i frammenti che ricadono a terra o nel mare spesso finiscono per essere ingeriti dagli animali causandone irrimediabilmente il decesso. Alcuni animali vengono colpiti dai loro colori vivaci, altri li scambiano per loro prede e il problema riguarda anche gli animali da stalla in quanto non si sa mai dove un palloncino andrà a cadere. La questione si pone anche in presenza della versione biodegradabile dato che, fra lo scoppio e la degradazione del materiale, spesso alcuni mesi, i frammenti ricaduti possono comunque essere dannosi per la fauna selvatica”.

Ecco perché Brugherio ha detto no. È il primo comune della Brianza ad avere emesso questo divieto; in Lombardia a fare da apripista era stata Barzana, in Italia la provincia autonoma di Trento (nel 2021). “Potrebbe sembrare una scelta impopolare, ma le attività svolte dai referenti locali dell’associazione con i bambini delle scuole primarie, i gruppi scout, all’interno della comunità pastorale e con altre realtà locali hanno dato quale esito la chiara comprensione della gravità del problema anche attraverso i disegni che hanno eseguito durante i nostri incontri di sensibilizzazione” ha commentato Andrea Barcellesi, referente provinciale Monza e Brianza e vice-regionale.

A maggio 2023 il sindaco di Brugherio aveva emesso un’ordinanza che vietava il rilascio nell’aria di palloncini, proposta poi confermata dalla nuova amministrazione. Ciò significa che sarà sempre possibile acquistarli, ma che non potranno più essere rilasciati “volontariamente” nell'ambiente. “A marzo 2022 abbiamo firmato un protocollo d’intesa con il comune di Brugherio che ci ha consentito di sviluppare diverse attività. Dopo un lavoro durato più di un anno, abbiamo raggiunto questo importante risultato” ricorsa Fiorenzo Panigada, referente di Brugherio di Plastic Free.