Il prete social che ha deciso di lasciare il sacerdozio

"Oggi, 1 luglio, al termine della messa delle 18.30 ho comunicato alla comunità la decisione di lasciare il ministero sacerdotale. Concluderò il mio servizio con le messe di domenica 9 luglio, giorno nel quale lascerò Brugherio".

Queste le parole rilasciate sulla pagina Facebook da don Pietro Guzzetti, 40enne vicario parrocchiale a Brugherio e precedentemente responsabile per la pastorale giovanile per per 7 anni a Desio, per riferire ai fedeli e tutti quelli che lo conoscono la volontà di lasciare il sacerdozio per "intraprendere un nuovo cammino". Già noto e piuttosto attivo sui social, e più precisamente su Facebook e Instragram dove ogni domenica postava i commenti alle letture domenicali e diverse foto artistiche, don Pietro è originario di Saronno ed è stato ordinato sacerdote a Milano l'11 giugno 2011.

Ieri, invece, con un post, un messaggio decisamente diverso: "Ringrazio il Signore per ogni singolo giorno di questi 12 anni di sacerdozio, vissuti con gioia e dedizione, colmi di doni e soddisfazioni - ha scritto - Ringrazio le comunità che mi hanno accolto, che sono state capaci di mostrarmi il loro affetto e mi hanno sostenuto con la preghiera. Ringrazio i confratelli con i quali ho collaborato. Ringrazio la mia famiglia che non ha mai smesso di restare al mio fianco in ogni cambiamento del mio cammino. Se sono stato capace di farvi incontrare, anche solo per un istante, lo sguardo del Signore rivolto a voi, allora mi posso reputare soddisfatto; se vi siete sentiti amati e cercati da Lui attraverso le mie parole o i miei gesti, allora non dimenticate che quell’Amore è vero per ciascuno di noi, in qualsiasi condizione vi trovate; se avete visto un volto di Chiesa inaspettata nel mio modo di essere prete, sappiate che quella Chiesa esiste davvero. Sono felice, profondamente felice, come mi avete sempre visto. Il Signore ci mostra giorno dopo giorno la strada da compiere, senza mai cambiare di una virgola il suo Amore per noi. Che il cammino continui!".

Rispetto alla scelta del religioso, che officerà la sua ultima cerimonia religiosa il 9 luglio, lo stupore di molti. Fedeli e non. Ma pure un grande in bocca al lupo, e l'augurio di un futuro radioso (per quanto differente rispetto alla strada percorsa fino ad ora) per l'uomo dall'"animo grande e buono".