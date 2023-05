"Comprate un fiore in quel chiosco": la rete si mobilita per aiutare il fiorista brianzolo

“In questi giorni comprate un fiore nel chiosco di viale Lombardia”. Questo l’appello comparso sulla pagina Facebook "Brugherio Info" all’indomani dell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 26 maggio a Brugherio. Intorno alle 19, in viale Lombardia, all'altezza del civico 100, c’è stato un incidente che ha coinvolto una autovettura e un motociclo. Entrambi i veicoli procedevano in direzione di Cologno e si urtati lateralmente con la moto che è finita contro la rivendita di fiori. Al volante dell'auto, una Fiat 500, c'era una donna di 29 anni, residente a Brugherio, trasportata in codice verde al Policlinico di Monza. Un 50enne di Cologno Monzese che era in sella al motorino invece è stato trasportato in codice giallo al San Gerardo di Monza.

Così che sul gruppo Facebook di Brugherio è stata lanciata l’idea di aiutare il fiorista. Oltre ad augurare una pronta guarigione all’automobilista e al motociclista rimasti coinvolti nel sinistro, una utente ha lanciato la proposta di acquistare nei prossimi giorni un fiore nella rivendita di viale Lombardia. “Cosa ne dite? Nei prossimi giorni vi va di comprare un fiore da lui e dalla sua famiglia, in segno di solidarietà?”, ha invitato la donna. Una proposta che è subito piaciuta raccogliendo l’approvazione e il sostegno dei follower.