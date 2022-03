Dopo oltre un anno di attesa finalmente sono arrivati i nuovi medici di famiglia. Buone notizie per gli abitanti di Brugherio che da tempo denunciavano la mancanza di specialisti sul territorio. Medici andati in pensione e non ancora sostituiti, turn over continuo di medici che cambiavano dopo pochi mesi, la scelta di molti di cercare lo specialista fuori dal Comune.

Anche il sindaco Marco Troiano aveva denunciato il problema, sollecitando anche l'intervento della Regione Lombardia. Da oggi, martedì 1 marzo, finalmente, i nuovi specialisti sono arrivati. Si tratta di 3 medici iscritti al corso di formazione in Medicina generale. Ciascuno potrà prendere in carico un massimo di 650 pazienti. I giovani medici di base lavoraranno nello spazio messo a disposizione dal Comune nei locali dell'ex oratorio di Maria Bambina, in via Filzi 4. Sempre da oggi sarà presente anche un nuovo medico titolare a San Damiano, che quindi potrà arrivare al massimale di 1.500 pazienti.

I brugheresi che da tempo aspettano l'arrivo del medico di famiglia in città adesso possono finalmente sceglierlo. Per la scelta del medico di medicina generale si può inviare una mail a sceltarevoca.brugherio@asst-monza.it oppure telefonare allo 039.2334532 (il giovedì e venerdì dalle 10 alle 12); oppure accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico, utilizzando lo Spid; oppure recandosi direttamente in farmacia.

"Nei prossimi giorni spero di potervi dare ulteriori informazioni rispetto alla presenza di altri medici, così da poter risolvere al meglio le criticità che stiamo subendo da tempo", ha aggiunto il sindaco Troiano.