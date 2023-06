Il comune brianzolo che sarà invaso dai segugi

Brugherio sarà letteralmente invasa dai segugi.

L'appuntamento è all'Officina del cane di via San Maurizio al Lambro, dove domenica 4 giugno si aprirà la quinta edizione della "Segugio day", la giornata organizzata dall'associazione La compagnia dei Segugi interamente dedicata ai padroni e agli appassionati del più celebre fra i cani da caccia, con giochi, mercatino e una divertente lotteria, il cui ricavato sarà interamente dedicato ad aiutare i segugi in difficoltà.

Il programma

Per tutto il giorno nell'area recintata sarà possibile per i cani divertirsi liberamente con i loro padroni.

Alle 10 è stata prevista l'apertura della giornata con una colazione con caffè e biscotti cui, alle 11, seguirà il momento dei "Bau giochi". Dopo l'aperitvo delle 12,30 seguirà poi, alle 13, il pranzo, e alle 14,30 la dimostrazione di primo soccorso.

Alle 15 è stato infine previsto un altro momento dedicato al gioco, che alle 16 sarà seguito dall'estrazione dei premi della lotteria.

L'ingresso all'area di Via San Maurizio al Lambro sarà libero, con prenotazione gradita, mentre il pranzo, a offerta libera, servirà a finanziare i progetti di aiuto per i segugi in difficoltà. Una giornata tutta da vivere in compagnia degli amati quattro zampe, dunque. Per ridere, ma anche per fare del bene.