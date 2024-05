Cambia la viabilità in Brianza per lavori in corso: tutte le tratte chiuse

A Brugherio il comune annuncia lavori in corso in via A. Cazzaniga all'intersezione con via Santa Clotilde con conseguente cambio della viabilità.

I lavori, che partiranno lunedì 13 maggio e termineranno venerdì 21 giugno, sono stati commissionati dal Settore del Territorio del comune di Brugherio, per la realizzazione di rialzo dell'intersezione tra le due vie. Il momentaneo disagio - precisano dagli uffici comunali - produrrà indubbi vantaggi permanenti in termini di sicurezza stradale poiché modererà la velocità veicolare nel tratto stradale interessato".

Come cambia la viabilità

Le prescrizioni per consentire i lavori saranno attive dal 13 maggio al giorno 21 giugno e prevedono: