Brumotti, l'inviato di Striscia, nel cantiere "infinito" per la nuova scuola

Nel cantiere fermo da anni arriva Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia.

Limbiate, e il suo ormai tanto discusso cantiere in quel del quartiere San Francesco, finiranno in tv. Sulla pagina Facebook "Voci di Limbiate" un cittadino ha infatti condiviso una foto che mostra Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia, in sella alla sua Bmx intento a visitare il cantiere della scuola "Anna Frank", nel quartiere San Francesco, fermo da anni per via di alcuni intoppi burocratici e divenuto l'incubo dei residenti.

Secondo le informazioni riportate dalla pagina Facebook sembrerebbe che Brumotti, parallelamente alla visita, abbia anche avuto un incontro con il sindaco Antonio Romeo per discutere della controversa situazione legata al cantiere "infinito".

L'ultima grande protesta dei residenti del quartiere a giugno, per raccontare il disagio che stanno vivendo da anni. La vecchia scuola in amianto nel quartiere era infatti stata chiusa nel giugno 2015, dall'allora amministrazione De Luca, con l'intenzione di demolirla e costruire una nuova struttura con palestra. A portare avanti il progetto, dopo il cambio di amministrazione, è stata la giunta guidata dall'attuale sindaco Antonio Romeo. Che però, dopo aver dovuto fare i conti con i continui ritardi nell'esecuzione dei lavori, dopo la pandemia ha rescisso il contratto con la ditta che si era aggiudicata l’appalto ma che di fatto non sembrava portare avanti l’opera.

Persi anche i finanziamenti statali (per via dei ritardi nei lavori) il comune ha dunque deciso di accantonare i soldi necessari per portare avanti la realizzazione della struttura. Seppure, ad oggi, non sono ancora stati forniti ai cittadini tempi certi circa la sua effettiva conclusione.

Attualmente, la scuola primaria "Anna Frank" si trova in un edificio temporaneo nella zona di Mombello, in attesa che vengano completati i lavori per la nuova struttura. Il cui cantiere "infinito" è ancora oggi fonte di grande disagio per i residenti. Dai genitori degli studenti - che lamentano pure la mancanza di un impianto sportivo in zona e anche la perdita delle attività sportive portate avanti nella palestra della scuola dalle società sportive - ai commercianti, cui il cantiere che pare abbandonato sembrerebbe aver fatto perdere attrattività alle loro attività.