Il gustoso brunch della scuola monzese: un ricco buffet aperto a tutti

A Monza il brunch non si serve solo la domenica. E soprattutto per qualcuno si trasforma anche in esame di fine anno da servire e far gustare ai commensali.

La Scuola Paolo Borsa organizza per il 30 maggio un brunch aperto al pubblico. Un brunch organizzato in occasione degli esami degli studenti. Il menù prevede uova strapazzate avocado e bacon, formaggi con miele, torta salata con verdure, toast cotto e fontina, piatto di bresaola, cheesecake con salsa al caramello, crepes con confettura di albicocca o Nutella, yogurt con frutti rossi. Pancake con sciroppo d’acero e frutti rossi, drink analcolico di benvenuto, acque aromatizzate, spremuta d’arancia e caffetteria.

Il costo è di 10 euro. Per partecipare telefonare al numero 3316800941 dalle 9 alle 12 dal lunedì al mercoledì fino ad esaurimento posti. L’ingresso al ristorante didattico è alle 12.15 e la chiusura è prevista per le 13.15 per permettere agli studenti di riordinare la sala e le cucine.