Buche in strada, la denuncia del quartiere monzese

Nuove buche stradali sono nate in via Po, all’incrocio con via Tazzoli, a San Fruttuoso. La denucia arriva dal comitato San Fruttuoso che segnala che "sono buche profonde e pericolose indicative della necessità di una sistemazione non solo del manto asfaltato, ma anche del sottostante fondo stradale. Come è stato ben fatto qualche mese fa in un tratto di via Tazzoli, tra i civici 19 e 21".

Nove anni, una lunga storia di degrado

E’ dal 2013 che i cittadini aspettano una sistemazione dignitosa della sede stradale e il ripristino del verde pubblico nel tratto verso l’incrocio con via Ticino. Nell’ottobre di quell’anno, un nubifragio aveva causato lo schianto di due olmi posti nello spartitraffico centrale. Dopo una perizia agronometrica, il comune aveva disposto l’abbattimento anche degli olmi restanti, riscontrati come malati e pericolanti, promettendo un successivo ripristino che però non c’è mai stato. Stiamo parlando di una delle due vie di collegamento principali con il quartiere, cioè la prosecuzione di via Cavallotti oltre il viale Lombardia. I cittadini aspettano da anni la messa a dimora di nuove piante al posto di quelle eliminate, l’asfaltatura e la sistemazione dello spartitraffico centrale, ormai privo di delimitazioni o cordoli, talmente trascurato da sembrare una immensa buca nella sede stradale, una enorme pozzanghera ogni volta che piove.

“Recentemente, il comune ha rimesso a nuovo via Ticino, asfaltando la strada, riparando i marciapiedi e sostituendo alberi che mancavano ormai da anni. Ne siamo contenti. Ma non capiamo perché lo stesso intervento non sia stato mai effettuato sulla adiacente via Po, che è davvero in condizioni ben peggiori” ha chiosato il portavoce del comitato San Fruttuoso, Andrea Seggioli.