"La mia mamma purtroppo non ce l'ha fatta, ma ringrazio chi l'ha curata con amore"

Monica la malasanità l'ha conosciuta. La vicenda della sua mamma "scambiata" sulla barella con un'altra paziente e trasferita in una casa sbagliata era salita alla ribalta delle cronache nazionali. Adesso Monica, pur sconvolta dal dolore per la perdita nei giorni della sua adorata mamma, ha deciso di contattare la redazione di MonzaToday per ringraziare pubblicamente i medici, gli infermieri e le oss che l'hanno seguita.

“La malasanità purtroppo è spesso protagonista delle cronache, ma oggi io ho una storia di buona sanità da raccontare - ci scrive Monica -. Una buona sanità che ho incontrato al Policlinico di Monza dove, purtroppo, la mia mamma si è spenta. In quell’ospedale e in quel reparto diretto dal dottor Alfieri ho trovato professionalità e amore. I medici, gli infermieri, gli operatori socio sanitari tutti, fino all’ultimo, hanno seguito e preso a cuore la mia mamma”.

Una lunga degenza nel nosocomio di via Amati dove Luisa Rosa, 74 anni conosciuta come Luisella, è stata seguita e curata. “Purtroppo la mia mamma non c’è più - prosegue Monica - ma il dottore Alfieri ha fatto tutto il possibile. Nulla è stato lasciato al caso: si è cercato fino all’ultimo di capire la causa di quel male che la faceva soffrire”.

Monica e la sorella, seppure affrante dal dolore, hanno deciso di rivolgersi alla nostra redazione, non solo per ringraziare il team del nosocomio monzese che ha seguito la madre, ma anche per ricordarci che accanto alle storie di malasanità che anche noi raccontiamo, ci sono anche storie di buona sanità e di profonda umanità in corsia. “Grazie a tutto il reparto, e in particolare a Giuseppe, Sabina, Adelaide e Ramona, dove professionalità e umanità hanno prevalsi su tutto”, ha concluso la donna.