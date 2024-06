I "bus a domanda" che cambieranno la mobilità a Monza

Come invogliare i monzesi a utilizzare di meno la macchina? Questa è la grande sfida che ha lanciato la giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto con il PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) e che nell’arco dei prossimi 10 anni dovrebbe rivoluzionare il modo di muoversi in città. Più autobus, più piste ciclopedonali, più Ztl e più parcheggi a pagamento: questi gli ingredienti della ricetta per spingere i monzesi (e chi a Monza arriva) a muoversi in città senza inquinare.

Ma c’è chi nel frattempo lancia la proposta – che in molte città europee è da anni realtà – di rivoluzionare (in parte) il trasporto locale con l’introduzione dei “bus a domanda”. Una proposta messa nero su bianco dall’associazione HQMonza che l’ha descritta nelle osservazioni al PUMS inviate all’amministrazione comunale. Un PUMS che HQMonza critica: “Non ci pare un vero Piano strategico per la mobilità sostenibile così come indicato dalle linee guida ELTIS – si legge nella nota ufficiale – Ma una ricca analisi della condizione esistente integrata da interessanti linee di indirizzo. Manca una gerarchia degli interventi, una consecutio logica efficace. Cosa andrà fatto prima e cosa dopo”.

Come funziona

Dopo un’analisi approfondita delle mancanze del documento istituzionale HQMonza lancia anche delle proposte per invogliare concretamente i monzesi a lasciare l’auto a casa, fornendo servizi immediati per permettere di spostarsi usando i mezzi. In primis il “bus a domanda” che l’associazione propone da ben 22 anni. “L'idea principale alla base di questo sistema di trasporto è consentire ai cittadini di raggiungere i grandi snodi di trasporto in modo conveniente, utilizzando un sistema di minibus che entrano in profondità nei quartieri residenziali urbani e suburbani secondo una logica dinamica che le tecnologie ormai consentono in modo efficace ed economicamente efficiente. Una “nuvola” di TPL efficiente intorno a pochi assi di trasporto di massa”.

Il trasporto pubblico è cambiato

“Le esperienze maturate in questo lungo tempo soprattutto all'estero, ma anche in Italia, dimostrano che questa tipologia di trasporto pubblico sta diventando progressivamente rilevante e lo sarà ancora di più in futuro, non soltanto nelle aree rurali a cosiddetta bassa domanda, ma anche nelle zone densamente urbanizzate”, precisa HQMonza nella sua analisi. Anche in città italiane come Rimini, Piacenza e Ravenna oltre alle grandi città straniere come Francoforte e Cracovia.

Il trasporto pubblico va completamente ripensato lontano dalle logiche di autobus anni Ottanta e Novanta e rivisto alle luce delle nuove città, abitudini e stili di vita (soprattutto dopo la pandemia con la diffusione dello smart working).

Perché si preferisce la macchina

“Oggi sempre più spesso troppo pochi passeggeri viaggiano su una data linea rigida di autobus, generando tra l'altro costi elevati – spiega HQMonza -. Un'altra sfida è il problema cosiddetto del primo e ultimo miglio. I residenti sono scoraggiati dalla distanza dalla fermata metro/autobus più vicina o da un nodo di interscambio, il che tra l'altro rende loro il viaggio molto più lungo. Questo colpisce soprattutto le persone anziane, in un Paese come il nostro nel quale l'età media è molto elevata. Ecco perché risulta molto più semplice e rapido utilizzare l'auto, anche tenendo conto di ingorghi o maggiori costi di viaggio. Naturalmente l’elemento tempo è fondamentale, così come nel trasporto pubblico locale. Il tempo che il passeggero attende alla fermata (che in città è sempre più lungo e sempre più spesso le corse saltano, e iul tempo che trascorre sul mezzo per raggiungere la meta (tenendo conto delle nostre strade imbottigliate dal traffico). Ma il “bus a domanda” sta dando risultati importanti anche in Italia. “Le zone romane in cui la linea di trasporto pubblico convenzionale è stata già sostituita da un sistema di trasporto a chiamata presentano stabilmente un aumento notevole dell'accessibilità attiva e passiva”, precisano da HQMonza.

Un sistema perfetto con metro e treno

L’associazione è certa che questa è la soluzione per affrontare il problema del trasporto pubblico nella terza città della Lombardia dove il 67% degli spostamenti avviene utilizzando l’auto privata, il 17% utilizzando il trasporto pubblico locale e il 16% a piedi o in bicicletta. HQMonza è certa che introducendo questo tipo di trasporto i monzesi saranno più invogliati a lasciare l’auto in garage. “Le ragioni a favore del Bus a Domanda si evidenzierebbero con grande chiarezza se i nostri enti pubblici, Agenzia e Comune inclusi, si decidessero ad affrontare realmente il tema del trasporto pubblico secondo moderni criteri marketing-oriented, cosa che per esempio il PUMS della provincia di Monza e Brianza si sforza di iniziare a fare, ma troppo timidamente. Il bus a domanda è la soluzione ideale: una rete dinamica, flessibile ed efficiente intorno alle indispensabili dorsali di massa, che per Monza saranno e dovranno essere la M5 con le sue 7 stazioni, in senso nord-sud e viceversa, la ferrovia con le sue due stazioni Centrale e Sobborghi, e una o due linee di superficie rapide (in sede protetta) in senso est-ovest e viceversa. In Brianza, le ferrovie con le loro stazioni, specialmente quelle delle linee Monza-Molteno e Monza-Saronno che, se sviluppate in questo senso, sarebbero linee metropolitane perfette”.