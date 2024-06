Besanino, saltano ancora i bus sostitutivi: tutti quelli che oggi non passeranno

Quella di oggi, martedì 18 giugno, per i pendolari che utilizzano i bus sostitutivi del Besanino sarà un’altra giornata di passione. Un’altra giornata che vedrà gli utenti rimanere più volte a piedi. La comunicazione del disservizio arriva direttamente da Trenord: “Si avvisano i gentili clienti che nella giornata del 18 giugno 2024 i seguenti bus, previsti per l’interruzione lungo la linea, non verranno effettuati. Qui sotto l’elenco delle corse che salteranno.

Così che a ormai dieci giorni dall’avvio dei lavori (che dureranno 3 mesi) proseguono i disagi per gli utenti. Il servizio bus sostitutivo fatica a decollare e come già più volte riportato da MonzaToday anche questa mattina i pendolari rimarranno a piedi. Oppure saranno costretti (per chi può) ad utilizzare l’auto, oppure raggiungere altre stazioni ferroviarie che non sono interessate dai lavori.

Settimana scorsa anche il consigliere regionale Alessandro Corbetta (Lega) aveva chiesto un intervento da parte della Regione Lombardia per garantire il servizio, ma ad oggi senza risultati. E intanto monta la protesta dei pendolari che quotidianamente sui social raccontano viaggi difficili con corse che saltano, che arrivano in ritardo o con autisti che qualce volta non conoscono in modo adeguato la tratta da effettuare.