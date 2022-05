Il comune brianzolo con le fognature nuove contro gli allagamenti

Si è concluso a Busnago l’intervento di Brianzacque per dare soluzione alle criticità fognarie nella porzione ovest del paese del Vimercatese. L’operazione che, nelle attività di lavorazione, ha visto coinvolte le via Belgioioso, Santa Chiara, via Manzoni e degli Scotti si è concretizzata nella posa di nuove fognature e nel potenziamento di alcuni tratti con la cosiddetta tecnica della laminazione in linea.

Un investimento da oltre 600mila euro realizzato grazie all’impiego di fondi provenienti dalla bolletta del servizio idrico integrata pagata dai cittadini. La soluzione messa in campo dal settore progettazione e pianificazione di Brianzacque ha comportato l’eliminazione di alcune strozzature e l’aumento della capacità di portata delle rete attraverso la posa di nuovi elementi scatolari in linea. L’intervento è stato pensato, pianificato ed attuato per dare risposta ai problemi di allagamenti, rigurgiti ed esondazioni verificatisi in passato.