In Brianza c'è il ristorante col menù sensoriale: "Il cibo deve evocare sensazioni e ricordi"

Cibo non solo come nutrimento per il corpo, ma cibo prima di tutto come esperienza dell’anima. Come elemento che fa riaffiorare i ricordi, che colpisce l’odorato. Una sorta di Madeleine di Proust che, attraverso odori e sapori, fa riaffiorare una parte della propria vita. Un percorso di cucina sensoriale quello che ha deciso di abbracciare il ristorante Il Moro di Monza, che da 18 anni è guidato dai fratelli Butticè. Un traguardo importante che Vincenzo, Salvatore e Antonella – supportati dal loro team – hanno voluto festeggiare con un menù ad hoc dedicato a quella Monza e Brianza che sono diventate la loro seconda casa.

L'omaggio culinario alla Brianza

Così che ieri sera, giovedì 22 maggio, hanno organizzato una cena di “Ri-conoscenza” e lanciato questa filosofia di ristorazione. “Abbiamo creato una sorta di paniere brianzolo affidandoci ai piccoli produttori locali - ha spiegato Vincenzo Butticè -. Piccoli agricoltori, piccoli allevatori, soprattutto persone che amano profondamente il loro lavoro e che puntano alla qualità del prodotto”. Non dimenticando quella Sicilia dove sono nati e cresciuti, quei piatti dove il limone, l’agrodolce, la ricotta di capra ritrovano comunque uno spazio. Il tutto in un menù gourmet pensato per l’occasione e abbinato in modo originale a quella cucina povera della Brianza.

Perché quel pane fatto in casa che scrocchia sotto le lame del coltello per Vincenzo Butticé deve evocare sensazioni di un tempo passato “quando la domenica si stava tutti in casa attorno alla tavola ed era una grande festa. Con la nonna che preparava il pane e i cibi della festa”. Due cucine molto diverse quella brianzola e quella siciliana che, però, i fratelli Butticé sono riusciti a combinare dando vita a un percorso evocativo, sensoriale e del gusto riproponendo con forme e modalità diverse quel coniglio tanto diffuso sulle tavole dei brianzoli, quel risotto monzese “povero” che si contrappone a quello milanese ricco di burro, midollo e zafferano; e ancora omaggio alla ciliegia di San Gerardo trasformata in pane, e a quel dessert dove il gelato al fiordilatte è stato sostituito con quello al latte di capra che riporta alla Sicilia.

Amore a prima vista con Monza

Guardando indietro Vincenzo Butticè è emozionato pensando a quando è arrivato nella città di Teodolinda e come monzesi e brianzoli, a dispetto di stereotipi, lo hanno accolto con grande stima e affetto. “Tutto è iniziato per caso - ricorda -. Mi trovavo in Valle d’Aosta con mio fratello Salvatore e stavo pensando di rientrare in Sicilia dove aprire un mio ristorante”. Dopo tante esperienze su e giù per l’Italia Vincenzo solleticava l’idea di ritornare nella sua Sicilia. Ma il fratello Salvatore gli ha ricordato che nel suo curriculum mancava un’esperienza in Lombardia. “Grazie a un monzese che avevo conosciuto in Sardegna ho deciso di provare l’avventura in questa città, anche se mi era stata proposta un’offerta molto prestigiosa a Milano”, prosegue. Poi quelle sensazioni che Butticè cerca di trasmettere nei suoi piatti le ha vissute lui stesso quando, insieme a Salvatore, è entrato nel ristorante di Monza. "È stata una sensazione indescrivibile, sentivamo le farfalle nello stomaco e abbiamo deciso di rimanere qui”, prosegue.

Il resto è cronaca di 18 anni di lavoro, contatti, incontri e collaborazioni sul territorio come per esempio i pranzi speciali preparati e offerti alle persone in difficoltà che venivano poi consegnati a domicilio dai volontari della Croce Rossa. “Perché la bellezza di ogni cosa sta nelle relazioni”, ha concluso.