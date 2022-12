Manca l'impiegata per la cartella clinica: donna con retina rotta mandata a casa

Quando è arrivata nell’ambulatorio del pre ricovero e si è vista mandare a casa perché quel giorno l'impiegata addetta alla compilazione della sua cartella clinica era a casa malata è rimasta basita. Poi, ritornata a casa con l'invito a presentarsi nei giorni successivi, ha deciso di denunciare l'accaduto sui social. “È una situazione assurda - ha raccontato la monzese 61 anni che ha contattato la redazione di MonzaToday -. La sera del 2 dicembre mi sono recata al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo per problemi alla vista. Vedevo lampi davanti all'occhio e poi la comparsa improvvisa di una macchia blu".

La donna è stata visitata dallo specialista che le ha riscontrato il distacco della retina supero temporale con la rottura che lambisce la zona oculare. "L'oculista mi ha rimandato a casa e mi ha detto di andare il lunedì mattina per fare la cartella e il pre ricovero – prosegue -. Nel frattempo dovevo stare a casa a riposo, meglio sdraiata. Il lunedì mattina mi sono subito recata al San Gerardo nella certezza che di lì a poco tempo sarei riuscita a risolvere il mio problema. Anche il mio oculista mi aveva consigliato il nosocomio cittadino per quel tipo di intervento. Ma quando sono arrivata all'ambulatorio del pre ricovero mi hanno rimandato a casa. Mi hanno riferito che l'impiegata che avrebbe dovuto compilare la mia cartella clinica e quindi mandare avanti la pratica per il pre ricovero era a casa in malattia. Ma come è possibile che all'interno dell'ospedale cittadino non ci siano altri impiegati in grado di svolgere quel lavoro? Una situazione assurda. Per questo motivo io devo attendere altri giorni prima di potermi sottopormi all'intervento perché, non essendo stata compilata la mia cartella, non sono neppure in lista per poter fare l'operazione".

Dall'Asst Monza riferiscono che: "Ci scusiamo con la paziente per il disagio lamentato, dovuto a fattori oggettivi. La situazione era stata comunque valutata attentamente dai nostri clinici che hanno ovviamente considerato, nel definire la tempistica dell’intervento, la specifica situazione clinica della paziente. Al riguardo risulta infatti che l'intervento è stato programmato in data venerdì 9 dicembre e nella giornata di mercoledì 7 dicembre la signora effettuerà il pre ricovero come da procedura”.