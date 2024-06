Dalla Brianza alla conquista del mondo in una tazzina di caffè (che è arrivato anche a Hong Kong)

Dalla Brianza al Giappone, in una tazzina di caffè. Cos'hanno in comune via Tommaseo a Seveso e alcune delle strade più frequentate dell'ex colonia britannica di Hong Kong? Il caffè. E si tratta di quello della torrefazione "Il Griso".

Una storia di successo commerciale che arriva da Seveso dove Claudia e Antonio, i due soci dell’attività che hanno iniziato la loro avventura imprenditoriale come semplici commessi. Nel 2000, ormai 24 anni, hanno rilevato l’attività e hanno collezionato riconoscimenti prestigiosi come la vittoria nel 2016 del titolo di “Miglior Caffetteria d’Italia” ai BarAwards e le "Gold Metal" o "Platinum Metal" assegnate da ICT (International Coffee Taster) per i blend prodotti. Menzioni che nel 2010 hanno permesso loro di ottenere da IIAC (Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè) il patentino di assaggiatori. E nel 2018, dalla Brianza, Antonio e Claudia, si sono lanciati alla conquista del mondo appunto con l'apertura dei primi negozi Coffeelin inspired by Griso ad Hong Kong e in Asia. Oggi sono otto ma la vera novità è l'apertura quest'anno di Griso Lab, una torrefazione "in loco" che produrrà caffè non solo per le caffetterie locali, ma anche per il mercato asiatico più ampio.

“Abbiamo conosciuto questa famiglia di imprenditori nel campo alimentare di Hong Kong che ha subito manifestato interesse nei confronti del nostro caffè. Abbiamo iniziato a spedire una nostra miscela, la Storica 19-91, e loro ad aprire caffetterie con cucina italiana. Un mix che si è subito rivelato di successo e che nemmeno il Covid nel 2020 ha frenato. Anzi, i feedback dei clienti sono sempre stati positivi e numerosi tant'è che le aperture hanno proseguito” raccontano Antonio e Claudia che ogni 2-3 mesi si recano a Hong Kong per essere sul posto e seguire anche la crescita di due tostatori impiegati presso la torrefazione inaugurata a inizio aprile. “Spedire il nostro caffè ha costi sempre più elevati, da qui l'idea di produrlo sul posto. L'intenzione è di commercializzarlo nei paesi vicini, anche in Cina. Non siamo mai fermi, siamo solo all'inizio. C'è tanto da fare, tanto da studiare e da conoscere. Ma siamo anche l'esempio pratico di come una piccola realtà imprenditoriale di una piccola città della Brianza possa arrivare in tutto il mondo”.

“La torrefazione "Il Griso" è motivo di orgoglio per la nostra Città, perché Claudia e Antonio raccontano di come la passione e l'Amore per il proprio lavoro generano buoni frutti. Non mollare nonostante le difficoltà, credere in quello che si fa, innovare, ricercare nuove soluzioni e nuovi mercati sono azioni concrete ed esempi di come si possa essere Imprenditori - con la "I" maiuscola -, offrendo un servizio di altissima qualità. A partire da Seveso. Con lo sguardo, idealmente ma non solo visti i nuovi punti aperti in Asia, verso il mondo intero” ha aggiunto l’assessore al Commercio Marco Mastrandrea. La torrefazione brianzola a settembre riceverà anche il prestigioso riconoscimento da parte della Camera di Commercio MI LO MB, al “Teatro alla Scala” di Milano, per i tanti anni di attività come ha anticipato il segretario di Confcommercio Seveso Roberto Ripamonti.