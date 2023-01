I campioni del Monza in trasferta al Comitato Verga

Una trasferta 'speciale', non troppo lontana dai campi di allenamento di via Ragazzi del '99 e dall'U-Power-Stadium. Una trasferta dove, a fare il tifo, erano per la prima volta i campioni del Monza.

Il capitano Matteo Pessina insieme ai compagni Patrick Ciurria, Mattia Valoti e Filippo Ranocchia hanno fatto visita al Comitato Maria Letizia Verga. Un incontro intenso e toccante quello vissuto dai bagaj che questa mattina, giovedì 27 gennaio, sono andati in visita nel prestigioso centro dove vengono curati i bambini e ragazzi con patologie oncoematologiche.

Una grande sorpresa per i piccoli 'guerrieri', anche per chi non è tifoso e appassionato di calcio. Capitan Pessina e i suoi compagni sono stati accolti con grandi sorrisi ed entusiasmo e hanno accolto con piacere l'invito di medici, infermieri e pazienti a farsi immortalare per un selfie. Ma oltre a portare una ventata di allegria e di gioia i campioni del Monza hanno anche portato alcuni doni. Giocattoli e gadget (naturalmente biancorossi) e la certezza di avere tifosi speciali che dal Comitato Verga fanno il tifo per loro.