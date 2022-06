Il Monza è stato premiato al Pirellone

Il Monza ricevuto e premiato al Pirellone. Nella mattinata di oggi, martedì 28 giugno, il governatore Attilio Fontana ha ricevuto e premiato anche i biancorossi. "Un grande orgoglio per la nostra Lombardia", ha dichiarato Fontana partecipando oggi al Belvedere del 31esimo piano di Palazzo Pirelli, insieme al presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, e a rappresentanti della Giunta e del Consiglio, alla consegna di un premio speciale alle società calcistiche della Cremonese, Monza e Como Women.

Tre club che nei rispettivi campionati, durante la stagione 2021-2022, hanno conquistato la promozione in Serie A e che oggi, nell''ambito di un'iniziativa organizzata dal Consiglio regionale della Lombardia hanno ricevuto quelli che il presidente Fermi ha definito "giusti e meritati riconoscimenti".

"Cremonese e Monza - ha ricordato il governatore - fanno parte dei miei ricordi calcistici da tifoso del Milan e del Varese. In più di un'occasione ho avuto modo di seguire di persona, e anche in trasferta, sfide in cui erano protagonisti i grigiorossi o i brianzoli". "Un applauso - ha aggiunto - anche alle donne del Como Women che con grinta e caparbietà hanno centrato un obiettivo importantissimo".

Ricevendo in dono le maglie personalizzate di Cremonese e Monza, il presidente Fontana ha quindi rimarcato come la Lombardia sia protagonista assoluta del Paese anche nel calcio con ben cinque squadre (Milan, Inter e Atalanta, oltre appunto a Cremonese e Monza) della Serie A che prenderà il via a metà agosto.