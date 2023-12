Il calendario monzese che viene inviato anche al Papa e al presidente della Repubblica

Secondo una prassi ormai ben consolidata, viene spedito ogni anno anche al Papa e al presidente della Repubblica. Che, puntualmente, hanno sempre ricambiato l'omaggio con lettere di ringraziamento.

È stata presentata nella serata di venerdì 1 dicembre, nella sede di Assolombarda, l'edizione 2024 del Calend'Arte, il calendario artistico realizzato per volere dall'agenzia Totem di Monza e divenuto negli anni un vero e proprio oggetto cult in città. E non solo. Legato alle vicende che caratterizzano il mondo dell'arte e della creatività della provincia e del territorio, la nuova edizione del calendario racconta per immagini il lavoro del tipografo, poeta, artista ed editore brianzolo Alberto Casiraghy, esponente di spicco del panorama artistico nazionale e internazionale e noto anche per il lungo e profondo rapporto di amicizia con la poetessa Alda Merini. "Ironia e meraviglia" il titolo scelto per presentare al pubblico le 14 opere dell'artista.

Presenti nella sede di via Petrarca, dove ad accogliere gli ospiti è stato il fondatore e contitoloare dell'agenzia Totem Corrado Catania, appunto l'artista Casiraghy, e poi il consigliere di Regione Lombardia Che patrocina il calendario insieme al Comune) Fabrizio Figini, l'assessora alla Cultura Arianna Bettin, il presidente di Confocommercio Domeico Riga e l’autore e il critico Luca Tomasi. Insieme a decine di cittadini e volti noti della città.

Anno dopo anno il Calend’Arte ha ospitato le opere di diversi pittori, come Mario De Leo, Giordano Bruno Lattuada , Aligi Sassu, Giuseppe Locati, Nanni Valentini, Max Marra. Stampato come da tradizione in 1.500 copie numerate, la sua distribuzione (gratuita) è sempre stata accompagnata da enorme successo. Decretato, appunto, anche dall'apprezzamento espresso ogni anno per il calendario made in Monza dal Papa e dal presidente della Repubblica.