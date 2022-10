I gradi come spighe di grano e la daga un fiume, il calendario dell'Arma celebra l'Ambiente

Un dialogo simbolico e artistico per celebrare e omaggiare la Natura e raccontare l'impegno quotidiano delle donne e degli uomini dell'Arma nella difesa del pianeta. Il calendario storico dei carabinieri 2023 è stato dedicato alla tutela dell'Ambiente. A presentarlo venerdì mattina, quasi in contemporanea con la conferenza svoltasi a Roma, presso il comando dei Carabinieri di Monza e Brianza è stato il comandante provinciale, il colonnello Gianfilippo Simoniello. "Il tema della Natura viene valorizzato artisticamente attraverso i simboli dell'Arma dei carabinieri" ha spiegato il comandante provinciale illustrando le dodici tavole che compongono l'opera giunta quest'anno alla sua 90esima edizione.

"Impegnata ogni giorno nella difesa delle persone, del pianeta e della prosperità, l’Arma compie quotidianamente un’opera di prevenzione e repressione degli illeciti in materia ambientale e forestale, tutelando il paesaggio, i boschi, la flora e la fauna e contrastando i crimini in materia di rifiuti. L’ impegno dei Carabinieri non si ferma alla prevenzione e alla repressione di reati e di illegalità ad impatto ambientale, ma ritiene altrettanto fondamentale il dialogo continuo con le nuove generazioni. Un’attenzione, quella nei confronti di chi verrà dopo di noi, che ha trovato posto nel testo del nuovo articolo 9 della nostra Costituzione, dedicato alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, così iscrivendo, tra i principi fondamentali che devono regolare la nostra convivenza, la via della sostenibilità nell’interesse delle future generazioni" spiegano dal comando generale.

A prendere vita, tra le pagine del calendario, sono infatti simboli e dettagli che appartengono alla storia e al mondo dell'Arma che, attraverso una sapiente opera di commistione simbolica, si trasformano. E così i pennacchi della grande uniforme storica (GUS), diventano alberi che si stagliano su un prato verde e un cielo blu in un omaggio al paesaggio naturalistico che ogni giorno, quotidianamente, le donne e gli uomini che appartengono alla Benemerita difendono insieme alle persone, agli animali e ai diritti. E ancora la daga, l'arma bbianca caratteristica dell'Arma fin da sua fondazione, si snoda sulla pagina fino a diventare un fiume dal letto sinuoso per testimoniare l'impegno dei carabinieri contro l'inquinamento delle acque. Mentre un pendaglio oro, di quelli che accompagnano la sciabola, attorcigliato su una forchetta diventa uno spaghetto, simbolo dell'impegno per la tutela del made in Italy.

Dettagli simbolici che rinascono in una veste naturale per dare forma al paesaggio come accade per una delle spalline dell'uniforme storica che diventa un'alga bianca in fondo al mare. Le dodici tavole diventano un percorso ideale che svela l’importante azione dei carabinieri a difesa dell’ambiente e del territorio del Paese, a protezione del patrimonio faunistico e vegetale nostrano e a salvaguardia di una civiltà agroalimentare con una tradizione di prestigio.

Le tavole artistiche dell’Armando Testa, con la direzione creativa esecutiva di Michele Mariani, sono accompagnate da 12 storie di impegno e tutela ambientale firmate da uno storyteller d’eccezione: il giornalista e scrittore Mario Tozzi. Primo Ricercatore del CNR, geologo e divulgatore scientifico, il celebre conduttore radiotelevisivo racconta gli eventi, le attività e i progetti dell’Arma dei Carabinieri in modo coinvolgente. A completare l'offerta editoriale poi ci sono il calendario da tavolo dedicato ai Borghi più belli d'Italia e il Plannig da tavolo, anche questo incentrato sulla Natura.

Il calendario diventa anche un'opera d'arte digitale

Per la prima volta nella storia del Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri - che vanta una tiratura di un milione e 200mila copie e traduzioni in nove lingue - l’edizione 2023 diventa anche digitale con un progetto artistico integrato con un completo ecosistema digitale che comprende un sito web dedicato www.calendario.carabinieri.it e un’opera d’arte NFT. Il sito consente di fruire online i contenuti del Calendario 2023 e a completare il progetto, per la prima volta nella storia dell’Arma, la copertina del Calendario diventa un NFT, una contemporanea opera di cryptoarte estrapolata dal Calendario fisico e resa digitale, animata, certificata. L’NFT trasforma la copertina in un’opera hi-tech disponibile in 10 esemplari autenticati, che saranno poi venduti in coppia con una stampa speciale della copertina in edizione limitata. Le opere saranno acquistabili tramite Charity Stars www.charitystars.com, piattaforma che si occupa di aste digitali, con obiettivo charity. Il ricavato delle vendite verrà devoluto alla struttura complessa di pediatria oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.