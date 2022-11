Anche due ragazze brianzole protagoniste nel sexy calendario curvy

Body shaming, autostima e tacchi a spillo. Con questi ingredienti è uscito il calendario “Curvy Woman 2023” delle Boteriane in the World. Un capolavoro, seguito nei minimi dettagli da Laura Panigatti, esperta di moda e da anni organizzatrice di eventi. Dodici donne, provenienti da tutta Italia, hanno posato in location di lusso, tra le quali al Castello di Casiglio di Erba; a Villa La Clerici di Erba; al Multiset studio Bicocca di Milano; all’hotel Altido Galleria di Milano. Un lavoro certosino durato mesi, che si è concluso a luglio, con lo scatto finale delle dodici modelle curvy, davanti al Duomo di Milano. Numerosi gli scatti del fotografo Ettore Tagliabue che ha immortalato le curvy valorizzandole al massimo.

Le protagoniste degli scatti

Tra le modelle curvy Barbara Braghin, di Porto Viro (Rovigo) che, nel calendario, rappresenta il mese di gennaio. Maria Gallo di Napoli, febbraio. Deborah Jessica Tufano, di San Giuliano Milanese (Milano), marzo. Isabella Lodi, di Bologna, aprile. Debora Bellini, di Civitavecchia (Roma), maggio. Elisabetta Giordano, di Castelnuovo Scrivia (Alessandria), giugno. Laura Antonella Paradiso, di Fiumefreddo di Sicilia (Catania), luglio. Fabiana Saviano, di Treviso, agosto. Alessandra Botto, di Genova, settembre. Alessandra Peluso, di Cesano Maderno (Monza Brianza), ottobre. Valeria Mallardi, di Limbiate (Monza Brianza), novembre. Francesca Angelo, di Corsico (Milano), dicembre. All’interno del calendario anche l’immagine dell’opera “Divina” di Luna Berlusconi.

Il messaggio dell'iniziativa

Questa una parte del messaggio nel calendario: “Divina, Venere curvy. In occasione della Milano Fashion Week, Luna Berlusconi ha ricevuto la proposta di produrre una grande opera da collocare a palazzo dei Giureconsulti, per gli eventi e le sfilate dedicate a tema, di emergente rilevanza sociale, dell’immagine della donna curvy, finalmente liberato dall’ostracismo oscurantista importo negli scorsi decenni della stessa industria del fashion. La ricerca iconografica compiuta per i nudi l’aveva già portata a indagare in questa direzione”. Boteriane in the World, la cui founder presidente è Laura Panigatti, la vice presidente è Carla Rubino, la segretaria è Deborah Jessica Tufano, è un progetto che nasce dalla volontà di rivolgersi al mondo delle donne il cui aspetto, florido e abbondante nelle forme, sottolinea e rimarca con orgoglio come l’imperfezione può trasformarsi in uno strumento di fascino.