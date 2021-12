Un calendario dedicato a Erminio Ferranti, il re monzese della fotografia

Monza incorona il suo re della cronaca e della fotografia. L'amministrazione comunale ha realizzato per il 2022 un calendario dove gli scatti del grande fotoreporter monzese vengono affiancati agli scritti conservati nell'archivio storico di Monza. Dodici mesi di storia e cronaca di Monza con le bellissime fotografie che Emilia Galbiati, moglie di Erminio, ha voluto donare al Comune di Monza. Il calendario sarà disponibile in biblioteca civica e in archivio storico a partire da lunedì 20 dicembre.

Dopo la scomparsa del fotoreporter avvenuta nell'ottobre 2019 all'età di 81 anni, la vedova ha deciso di donare al Comune il frutto del lavoro di una vita di suo marito. I preziosi materiali del fondo fotografico “Erminio Ferranti” - immagini che ripercorrono attraverso le fotografie la storia di Monza dell’ultimo secolo - sono ora conservati nella fototeca dell’archivio storico, in via Enrico da Monza: il primo inventario eseguito dopo la donazione ha catalogato circa 205mila fotografie riprodotte su diversi supporti: negativi, stampe, diapositive, file digitali.

Un patrimonio di emozioni, storia e cronaca del capoluogo brianzolo (ma non solo) dove sono contenute migliaia di fotografie della Villa, della Fiera di Monza, della Mia, dell'Arengario, del Duomo, dell'ospedale e di tantissimi personaggi e momenti di vita di Monza nella lunga carriere professionale di Ferranti.

“Un patrimonio importante - spiega l’assessore ai Sistemi bibliotecari Pier Franco Maffè - che arricchisce la fototeca civica e che immortala momenti salienti della nostra storia: eventi di cronaca locale, personaggi politici, ma anche scuole, chiese ed edifici, monumenti, giardini, sport, cultura e tanto altro ancora”.

"Rendiamo omaggio a un personaggio molto amato a Monza, che tutti ricordiamo con stima e affetto profondi tributando un dovuto ringraziamento alla signora Emilia per la sua generosa e preziosa donazione”, ha aggiunto il sindaco Dario Allevi.