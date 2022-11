La stazione brianzola che cambia nome (per attirare i turisti)

La stazione di Villasanta a breve cambierà nome e diventerà stazione Villasanta Parco. Una notizia che arriva dopo il via libera di Rfi al quale la giunta guidata dal sindaco Luca Ornago aveva inviato la proposta. Un intervento che alle casse comunali costerà poco meno di 12 mila euro (per l'esattezza 11mila e 800 euro).

L'aggiunta della parola Parco diventa perciò fondamentale per attirare tutti quei passeggeri che arrivano in Brianza proprio motivati dalla presenza dal grande polmone verde. E per raggiungerlo in fretta quella della Villasanta è la stazione ferroviaria più vicina e quindi la più più comoda per chi, da Milano o dalla direzione opposta, sceglie di raggiungere il Parco in treno (che sia in bici o a piedi). "L’obiettivo è principalmente quello della promozione turistica, legata alla grande risorsa verde del territorio brianzolo, ma c’è anche l’intento ecologico di favorire l’uso dei mezzi pubblici tra chi arriva in Brianza da fuori", fanno sapere dal comune. Il cambio della denominazione avverrà, a seconda dell'organizzazione interna di Rfi, entro il mese di dicembre 2022 o entro il mese di giugno 2023.

“Questa idea è nata fin dal nostro primo mandato - ha commentato il sindaco Luca Ornago - ed è esplicitata nel programma di mandato per questo quinquennio. Fino a poco tempo fa la variazione avrebbe richiesto una spesa di circa 120mila euro che abbiamo ritenuto non sostenibile. Nel frattempo sono cambiate alcune procedure interne di Rfi che hanno cambiato molto le operazioni necessarie, in caso di variazioni e quindi anche il costo che è di 11milla e 800 euro. Da qui l’apertura del confronto e l’avvio dell’iter”.

Con il cambio della denominazione della fermata e l’auspicio di un incremento dell’utenza del Parco attraverso l’uso del Besanino, si compie un altro tassello della riqualificazione sul quartiere di San Fiorano dove si trova lo scalo ferroviario. Un percorso di riqualificazione di quell'area del paese iniziata già negli scorsi anni con diversi interventi: la realizzazione della bicistazione dedicata ai pendolari e accessibile con carta nazionale dei servizi; la riqualificazione di via Petrarca con nuovo asfalto, parcheggi omologati, un attraversamento rialzato e un tratto di pista ciclabile che connette via Dante con la bicistazione; la riqualificazione di via Cellini, con nuovo asfalto, marciapiedi, posteggi, isole spartitraffico e la pista ciclopedonale.