Da lunedì cambia l'orario di esposizione dei rifiuti (ma solo in alcune vie)

Da lunedì 24 luglio a Monza, nelle vie della movida, cambia l’orario di esposizione dei rifiuti. Il nuovo orario verrà introdotto nelle vie Bergamo, De Gradi, Pesa del lino, Talamoni, Spalto Maddalena e nelle piazze Santa Margherita e San Paolo. Un cambiamento introdotto per eliminare i passaggi serali dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti e per garantire la sicurezza della viabilità nelle vie con più intensa presenza di pubblico.

L’esposizione dei rifiuti avviene in una sola fascia oraria (anziché due) per ogni categoria di utenza – utenze domestiche, utenze non domestiche e locali pubblici food aperti la sera (ristoranti, bar, street food) e specificamente:

• dal lunedì al sabato, la mattina dalle 5:00 alle 8:00, per le utenze domestiche,

• dal lunedì al sabato, la mattina dalle 6:00 alle 10:00, per i negozi (no food, ma anche di generi alimentari) e per i locali pubblici food chiusi la sera,

• dalla domenica al venerdì, la notte (alla chiusura delle attività e fino alle 6:00 della mattina seguente), per i locali pubblici food aperti la sera.

La soluzione è stata adottata per evitare che nelle ore in cui i locali pubblici sono aperti vi siano rifiuti in strada e mezzi adibiti alla raccolta in circolazione. La raccolta dei rifiuti viene svolta solo la mattina e conclusa entro le 11.

Per i locali pubblici food aperti la sera, c’è la possibilità di richiedere il ritiro dei rifiuti anche la domenica mattina, chiamando il numero verde 800 77 49 99 o compilando il modulo online sul menu Servizi a richiesta / Porta a porta con iscrizione, selezionando quale Tipo di servizio Richiesta di ritiro domenicale di Umido, Carta e Cartone (Riservata ai locali pubblici aperti la sera nelle vie della movida).