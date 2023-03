Il quartiere dove cambia il giorno di pulizia della strada, ma resta il divieto di sosta

Novità a Monza, nel quartiere di San Donato. Dall’1 aprile al 30 settembre cambiano i giorni di pulizia della strada in alcune vie del rione. I mezzi per lo spazzamento meccanizzato passeranno il venerdì mattina dalle 9 alle 12. Resta il divieto di sosta. La novità interessa le vie Parma (in ambo i lati), Ghirlandaio (in ambo i lati) e via Cimabue (in ambo i lati nel tratto compreso tra l’intersezione con via Parma e via Ghirlandaio).

La novità era già stata annunciata durante uno degli ultimi consigli comunali, rispondendo a un'interrogazione del consigliere Stefano Galli (Fratelli d'Italia) in merito alla decisione di trasformare il senso di marcia della via, trasformandola in una strada a senso unico. Una scelta che l’amministrazione comunale aveva fatto per cercare di creare i minori disagi ai residenti della zona che vivono il dramma della mancanza di parcheggi, dovuti a un importante cantiere di ristrutturazione di una palazzina che obbliga 160 famiglie a dover parcheggiare l’auto in strada, in un rione dove c’è già difficoltà a trovare parcheggi.

"Il grande cantiere del 110% dovrebbe durare fino al 31 dicembre 2023 – aveva spiegato l'assessore Giada Turato durante il consiglio comunale -. Per questo motivo abbiamo cercato di limitare i disagi accorpando il lavaggio strada ad un'unica giornata. Un'idea che vorremmo poi proporre ad altri quartieri. Inoltre i cittadini ci hanno riferito che in quella via da sempre c'è il problema della sosta selvaggia che rende difficile il transito nei due sensi di marcia. Accogliendo la loro segnalazione abbiamo deciso di rivoluzionare la viabilità, anche in previsione di nuovi cantieri in zona già approvati dalla passata amministrazione. Abbiamo trasformato la via in strada a senso unico, e siamo riusciti a recuperare nuovi parcheggi".