Chi sono i giovani imprenditori della Brianza

Tornano a crescere le imprese guidate da under 35, non succedeva dal 2014. A Milano Monza Brianza lo scorso anno le imprese gestite da giovani under 35 hanno registrato, dopo una lunga fase calante, una buona performance, che ha visto incrementarsi rispetto al 2020 sia il numero delle nuove nate (+21,6%) sia quello delle imprese attive (+1,2%). E Milano si conferma capitale italiana delle start up innovative: 1 su 5 ha sede in città. Complessivamente il sistema imprenditoriale di Milano Monza Brianza Lodi registra nei primi sei mesi del 2022 una performance positiva delle iscrizioni: sono 17.129 le nuove imprese nate.

Il saldo, tra chiusure e aperture, è in positivo

A fronte delle 12.173 chiusure, il saldo tra iscrizioni e cancellazioni è stato positivo: +4.956 imprese, con il contributo determinante di Milano (+4.237). Nel primo semestre del 2021 il saldo complessivo si attestava a +5.050 unità. Anche il tasso di crescita si conferma positivo (+1,05%). In attesa di sapere quanto inciderà sul quadro economico l’attuale situazione geopolitica internazionale, le previsioni sul valore aggiunto indicano per il 2022 una crescita pari al 2,9% per Milano, stesso dato per Monza Brianza e +1,7% per Lodi. Considerando complessivamente i tre territori, nel 2021 sono stati recuperati circa 11 miliardi e mezzo di euro di valore aggiunto rispetto agli oltre 14 persi nel 2020 (+6,6%); con un differenziale quindi rispetto alla situazione pre-Covid di -1,4%.

I dati presentati in un convegno dedicato ai giovani

Sono alcuni dei dati emersi in occasione dell’incontro “Milano alla prova del futuro. Giovani, innovazione e start up. Risorse, opportunità e sfide”, dedicato alla presentazione del rapporto annuale “Milano Produttiva”, realizzato dal Servizio Studi Statistica e Programmazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Il Rapporto, giunto alla sua 32esima edizione, ripercorre nella prima parte l’andamento dell’economia dei tre territori nel 2021 e sviluppa nella seconda parte, intitolata “Rigenerazione e sostenibilità”, le tematiche dello sviluppo socio-economico e urbano in un’ottica di sostenibilità.

Diffusi i dati del sistema imprese

Tre i contributi di approfondimento: il primo affronta le condizioni delle nuove generazioni e la capacità di un territorio di creare nuove opportunità per i giovani; il secondo analizza il modello di sviluppo di Milano, il terzo, infine, descrive la frammentazione socio-economica che si presenta all’interno della città. Durante l’evento di presentazione del Rapporto, sono stati diffusi anche gli ultimi numeri del sistema delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi, aggiornati al 30 giugno 2022.