L'insolita passeggiata danzante (in silenzio) per il centro di Monza: in centinaia con le cuffie a ritmo

"Walk & Music": la camminata, la musica. E la solidarietà. Sì perchè la "Camminata Musicale" andata in scena domenica 5 maggio, nella mattinata, a Monza oltre a promuovere il movimento, il ritmo e il divertimento è nato come evento di solidarietà promosso a favore del Comitato Maria Letizia Verga.

A organizzarlo Alessia Confalonieri, fitness coach olistica monzese, che ha accompagnato i partecipanti in una divertente passeggiata a suon di musica. Musica che sarà però diffusa attraverso le cuffie fornite in dotazione agli iscritti, con movimento e ritmo in silenzio. Un centinaio le cuffie in dotazione andate esaurite in pochissimo tempo. E la sfilata allegra di partecipanti ha "invaso il centro", da piazza Carrobiolo, facendo tappa anche in piazza Roma con diversi passanti che si sono fermati a osservare l'insolito spettacolo.