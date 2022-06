Quando parte la campagna abbonamenti dell'Ac Monza

Monza in serie A: da oggi, martedì 21 giugno, parte la campagna abbonamenti. Dalle 10 di questa mattina fino alle 23.59 di domenica 26 giugno i tifosi potranno acquistare l'abbonamento.

Per gli abbonati della stagione 2019/20

Una campagna abbonamenti che, per questa prima settimana, sarà riservata agli abbonati della stagione 2019/2020 e si potrà acquistare sulla piattaforma Vivaticket. Per completare l'acquisto sarà necessario essere muniti del numero di abbonamento riportato sulla tessera del 2019/20 (il numero è composto da 12 cifre, inserire cinque zeri prima del numero abbonamento), il codice identificativo dell'Ac Monza card. Per chi fosse sprovvisto del numero abbonamento 2019/20 potrà recarsi presso le casse della biglietteria Sud dell’U-Power Stadium con un documento di identità valido, il codice identificativo dell’Ac card Monza oggi dalle 10 alle 19, dal 22 al 24 giugno dalle 11 alle 19, il 25 giugno dalle 11 alle 18. Ogni ex abbonato al momento dell’acquisto può esercitare la prelazione per sé e per altri tre ex abbonati purchè munito di documento di identità valido e codice identificativo dell’AC MONZA CARD (un massimo di 4 abbonamenti compreso il suo). Si segnala che in seguito alla rimappatura dei settori dello stadio non è possibile garantire il posto del vecchio abbonamento.

Per i soci Ac Monza Club

Nelle giornate di lunedi 27, martedi 28 e mercoledi 29 ci sarà la campagna abbonamenti per i soci dell'ac Monza Club dalle 10 alle 18 esclusivamente presso la biglietteria Sus dell’U-Power Stadium. I soci dovranno essere muniti di un documento di identità valido e il codice identificativo dell'Ac Monza Club.

Vendita libera

Infine dal 30 giugno parte la vendita libera. Per la modalità di vendita on line sarà possibile accedere tramite la piattaforma Vivaticket, sempre muniti del codice identificativo dell'Ac Monza card. Oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket più vicini sempre muniti di documento valido e codice identificativo dell'Ac Monza Card. Oppure direttamente alla biglietteria Sud dell'U-Power Stadium il 30 giugno dalle 12 alle 19, l'1 luglio dalle 11 alle 19 e il 2 luglio dalle 11 alle 18. Sempre con un documento di identità valido e con il codice identificativo dell'Ac Monza Card.

Cosa è l'Ac Monza Card

AC Monza Card è la tessera su cui verrà caricato l’abbonamento 2022-23 ed è lo strumento che permetterà di aprire il tornello dello stadio. Di conseguenza, l’AC Monza Card è necessaria per poter acquistare l’abbonamento delle gare casalinghe dell’AC Monza all’U-Power Stadium nella stagione 2022-23. Inoltre, la card sarà indispensabile per poter acquistare i biglietti per le trasferte del Monza qualora ci fossero limitazioni imposte dalle autorità competenti. Oltre all’acquisto dell’abbonamento, in futuro l’Ac Monza Card permetterà di accedere a tantissimi servizi per vivere a 360 gradi la grande famiglia biancorossa e per rendere unica l’esperienza del tifoso.

Come ottenere l'AC Monza Card

L’AC Monza Card potrà essere richiesta a partire dal 21 giugno 2022 ONLINE sul sito Vivaticket seguendo la seguente procedura:

- Collegarsi alla piattaforma Vivaticket cliccando qui

- Inserire dati anagrafici e di residenza

- Allegare una foto del viso digitalizzata, in formato sia jpg o png, di dimensione minima 600x600 pixel e non superiore a 4MB.

La foto deve essere lo stesso tipo che si usa per i documenti di identità quindi con uno sfondo neutro (es. bianco) e non devono essere indossati accessori come occhiali da sole, sciarpe, cappelli. Non bisogna sorridere o fare smorfie: è una foto ufficiale che serve al riconoscimento del tifoso. Se verrà caricata una foto di dimensioni superiori a 600x600 pixel, avrai la possibilità di ritagliarla per centrare il volto.

Nel caso in cui i dati personali forniti risultassero non veri e/o la fotografia non fosse conforme ai requisiti richiesti, la Tessera non verrà prodotta e sarete contattati per fornire i dati corretti.

Come si usa l'Ac Monza Card

Dopo l’acquisto si riceverà immediatamente via mail una Card provvisoria, che consentirà comunque di usufruire di tutti i servizi come l’acquisto dell’abbonamento e l’ingresso allo stadio.

Sarà possibile scegliere l’invio della tessera AC Monza Card a domicilio con spese di spedizione a proprio carico e tempi di spedizione compresi tra i 25 e i 30 giorni, che potrebbero subire variazioni a causa dell’elevata richiesta iniziale.

In alternativa, si potrà richiedere il ritiro presso la biglietteria dell’U-Power Stadium nei tempi e nelle modalità che verranno comunicate in seguito. Per poter ritirare la tessera sarà obbligatorio presentarsi con la stampa della mail riportante il codice identificativo e un documento di identità in corso di validità.

Per qualsiasi dubbio o ulteriore informazione consultate la pagina ufficiale del Club