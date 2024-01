Giù le campane (per la manutenzione) dal campanile più alto della Brianza

È la prima volta dal 1965. Anno nel quale sono state issate sul campanile.

A Seregno, nel santuario di Santa Valeria, sono cominciate in settimana le operazioni di smontaggio e rimozione delle 6 campane poste nella cella campanaria del campanile. Un intervento di manutenzione straordinaria, dettato da motivi di sicurezza, e che servirà a sistemare le parti ammalorate e le strutture di supporto delle campane. Per la rimozione delle campane, poste circa a 70 metri d'altezza, sono stati impegnati diversi tecnici e operai, con due gru e due autocarri.

A raccontare ai cittadini di quanto andava accadendo in quel del santuario sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco Alberto Rossi: "Si tratta di un evento unico da molti punti di vista - ha spiegato - Per la prima volta dal 1965, quando furono issate sul campanile, le campane del santuario di Santa Valeria sono state rimosse grazie all'ausilio di due autogru, per consentire una manutenzione meccanica". Poi la curiosità: "La più 'piccolina' delle sei pesa circa 1,5 tonnellate, e la più grande addirittura 6 tonnellate - ha scritto ancora - Grandi campane per un grande campanile: non molti sanno infatti che con 81 metri il campanile di Santa Valeria è il più alto della Provincia, ottavo in Lombardia e ventiseiesimo in Italia".