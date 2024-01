Il comune brianzolo dove i camperisti possono tornare a circolare dopo la sentenza del Tribunale

I camperisti vincono la causa contro il comune e ora potranno tornate a circolare in città.

Succede a Caponago, dove il Tar ha bocciato l'ordinanza imposta dall'amministrazione comunale che vietava l'accesso, la fermata e la sosta ai caravan nel parcheggio del centro sportivo di via delle Industrie. A riferirlo è l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, che ha fatto sapere che nella giornata del 12 gennaio il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con una sentenza ha accolto il loro ricorso contro il Comune di Caponago. L'associazione aveva infatti impugnato l'ordinanza emessa nel 2019 che impedisce l'accesso al parcheggio del centro sportivo cittadino ai veicoli con altezza superiore ai 2.30 metri di altezza. Tra i quali, appunto, i mezzi dei camperisti.

L'ordinanza in questione, emessa dalla giunta comunale, era entrata in vigore per disciplinare la circolazione stradale e la sosta dei veicoli nel parcheggio attiguo al centro sportivo, e garantire la sicurezza dei pedoni. Il Tar Tar ha però invece stabilito che il provvedimento non è legittimo e che bisogna annullarlo. Così come ha stabilito che vengano rimosse le sbarre che limitano l'accesso nell'area.

La sentenza del Tar

"L’autocaravan può muoversi e sostare, alla stregua di qualsiasi altro veicolo, perseguendo le più svariate finalità, non dovendosi infatti confondere l’attività di campeggio - propriamente camperistica - con le diverse attività - di sosta e, più in generale, di circolazione – che sono invece appannaggio di tutti gli utenti della strada, compresi i conducenti di autocaravan - si legge nelle motivazioni fornite dal Tar con la sentenza - Nell’area in questione non sussiste alcun ostacolo atto a impedire la circolazione di veicoli di altezza superiore a 2,30 metri. Come evidenziato, i limitatori di altezza possono essere previsti solo allorquando risulti necessario impedire il transito di veicoli che superino una determinata altezza per la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata".

Sempre secondo i giudici del Tar, non sarebbe rilevante nemmeno il fatto che il Comune abbia reso disponibili delle aree attrezzate specifiche per la sosta degli autocaravan in città: La sussistenza di valide alternative per la sosta degli autocaravan, pur dimostrando senz'altro attenzione rivolta dall’amministrazione comunale ai camperisti, non giustifica, di per sé, il divieto permanente di accesso, fermata e sosta a camper e roulotte nel parcheggio di via delle Industrie" si legge ancora nella sentenza.

Vittoria per i camperisti

Soddisfatti della sentenza i camperisti: "Prosegue il lungo e costante elenco dei Tar che accolgono i ricorsi dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti in difesa di diritti alla circolazione e sosta delle autocaravan - hanno dichiarato - Continue vittorie che sono da attribuire alla costanza dei camperisti che anno dopo anno si iscrivono e rinnovano la loro iscrizione, ai volontari che dedicano il loro tempo, agli avvocati incaricati ormai noti per come ben strutturano i loro ricorsi. Saremo ancora a intervenire con continue azioni, per conseguire altre vittorie importanti per la difesa del diritto alla circolazione e sosta delle autocaravan"