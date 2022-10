In Brianza il raduno dei geni del cubo di Rubik

Tutti, almeno una volta, ci abbiamo provato a giocare. Ore passate a tentare di sistemare perfettamente i colori nelle sei facce del cubo di Rubik. Ma poi, il più delle volte, per chi ha poca memoria e logica l'impresa diventa davvero ardua. Ma ci sono anche i geni di questo rompicapo ideato nel 1974 dal professore ungherese Erno Rubik.

Geni e appassionati del cubo magico che il 29 e 30 ottobre si riuniranno a Muggiò per partecipare a una delle tappe del campionato mondiale organizzato da Cubing Italy e inserito nella piattaforma di World Cube Association (WCA), l’associazione che gestisce competizioni per rompicapi meccanici che funzionano con la rotazione di gruppi di pezzi, comunemente noti come 'twisty puzzles'. Saranno 150 i giocatori, provenienti da tutta Italia e alcuni anche dall'estero (persino da Taiwan, dalla Russia e dagli Stati Uniti), che si sfideranno in Brianza. A poche ore dall'apertura delle iscrizioni c'è stato il sold out.

Muggiò non è una scelta casuale. Proprio nel comune brianzolo oltre un anno fa l'Asd Sanfra ha promosso - oltre alle attività sportive del calcio e della pallavolo - anche un corso per gli appassionati del cubo di Rubik. "Tutto è nato per caso - spiega Stefano Nava, direttore sportivo dell'Asd Sanfra -. Alcuni genitori ci hanno chiesto di organizzare proprio delle attività per soddisfare la grande passione dei loro figli che non amavano le tradizionali attività sportive, ma che si erano appassionati al rompicapo col famoso cubo. Un corso iniziato in sordina all'interno dell'oratorio di San Francesco a Muggiò che nel corso dei mesi è cresciuto richiamando sempre più persone".

Così che accanto ai 140 ragazzi che giocano a calcio, e alle 50 ragazze che giocano a pallavolo adesso si è creato un nutrito gruppo di ragazzini che il sabato pomeriggio dalle 17.45 alle 18.45 si ritrovano all'oratorio di Muggiò per imparare a giocare al cubo di Rubik. "Un mese fa abbiamo organizzato la prima gara in palestra - prosegue -. Hanno partecipato una cinquantina di giovani che arrivavano da tutta Italia". Pochi giorni fa la richiesta di organizzare a Muggiò una tappa mondiale che ha fatto subito il tutto esaurito-

La macchina organizzativa si è già messa in moto. L'evento ha ottenuto anche il patrocinio del comune di Muggiò. "Le gare si disputeranno nella palestra Parri di via Montegrappa - spiega Christian Ceccaroni, uno degli organizzatori -. Inoltre il sabato pomeriggio è prevista l'esibizione del mago Hyde, abilissimo a fare i trucchi con il cubo magico. Attorno a quel cubo c'è un mondo meraviglioso. Un mondo fatti di ragazzini, ma anche di adulti e di anziani appassionati di quel rompicapo. Alcuni, che vedremo anche a Muggiò, sono davvero straordinari: lo risolvono con una mano sola, o persino bendati. C'è chi anche a 80 anni lo completa in meno di 3 minuti. Ma è soprattutto lo spirito di amicizia e di solidarietà che si instaura tra i giocatori a lasciare tutti i bocca aperta". E a rendere ancora più magico quel magico cubo.

Per informazioni inviare un'email a infosanfra01@gmail.com.