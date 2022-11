La Brianza del pattinaggio sul tetto del mondo con Lorenzo e Valerio

Lorenzo Guslandi e Valerio Degli Agostini per la quarta volta campioni mondiali di classic free style di coppia. Una straordinaria vittoria quella conquistata ieri, giovedì 3 novembre, dai due atleti brianzoli ai World Skate Games che in questi giorni si stanno svolgendo in Argentina. Una grandissima soddisfazione per gli sport rotellistici italiani che a Buenos Aires stanno conquistando numerose medaglie. E intanto i due brianzoli sono nuovamente saliti sul gradino più alto del podio indossando per la quarta volta la medaglia più importante. Lorenzo e Valerio sono due fenomeni del pattinaggio.

Guslandi, classe 1997, questa estate aveva già confermato il suo primato nella finale di Coppa del Mondo Tre Stelle su pattini in linea. Una grande passione per questa disciplina iniziata nell'ASD Anpinline Pattinaggio Cologno e che oggi prosegue nella ASD Roller Macherio. Fin da bambino grande amante degli sport oltre al pattinaggio ha praticato sci, basket, skateboard, ping pong, tennis, nuoto. Ma accanto alla passione per gli sport rotellistici Guslandi ha anche coltivato la passione per lo studio conseguendo la laurea magistrale in design della comunicazione al Politecnico di Milano.

È tempo di festa anche per Valerio Degli Agostini nato a Segrate nel 1999 ma residente a Monza. Una passione per il pattinaggio scoperta all'Astro Roller Skating di Monza e che adesso continua nella ASD Roller Macherio dove si allena con il suo compagno di medaglie. Oltre al pattinaggio Valerio è appassionato di tennis e di nuoto e come Lorenzo ha completato gli studi laureandosi in Terapia della neuropsicomotricità dell' età evolutiva.