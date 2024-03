Una giornata (gratis) in mezzo ai colori e ai profumi nel campo di tulipani più grande d'Italia

Un maxi angolo di Olanda in Italia, nel Parco delle Groane. Aprirà domani, sabato 16 marzo, il più grande giardino di tulipani d'Italia e per quasi una settimana sarà possibile entrare gratuitamente.

Si trova ad Arese, accanto al borgo Valera e alla settecentesca Villa Ricotti, di fronte a Il Centro commerciale di Arese. Un progetto nato dall’idea di Edwin e Nitsuhe una coppia olandese che si è trasferita in Italia e ha deciso di portare il simbolo del loro Paese anche alle porte della Brianza. Oltre al campo di Arese hanno realizzato anche un secondo maxi campo di tulipani, a Grugliasco (nel Torinese) .

Per i primi giorni, fino a venerdì 22 marzo, l'ingresso sarà gratuito in quanto solo una parte di campo è già in fioritura. Tutti giorni fioriscono più tulipani. Il campo di tulipani di Arese è il più grande d'Italia. Si estende su un'area di due ettari, l'equivalente a quattro campi da calcio. Sono circa 450 le varietà di fiori coltivati.

Fino a venerdì prossimo l'ingresso sarà gratuito, poi da sabato 23 marzo l'ingresso sarà a pagamento: 4 euro se il ticket viene acquistato online e 5 sul posto, comprensivo di due tulipani da portare a casa. Ogni fiore extra colto avrà un costo di 1,50 euro. Tuttavia, all'inizio e alla fine della stagione il prezzo sarà solo di 1 euro. Il campo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 19), il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 19). Tutti i dettagli sul sito Tulipani Italiani.