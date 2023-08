E' pronto a riaprire in Brianza il campo delle zucche

I fiori lasciano il posto alle zucche. A Galbiate è pronto a riaprire il campo di raccolta in versione autunnale. A partire dal 15 settembre nel campo dei Fiori, aperto ormai sei anni fa da Cristina Tosi che ha portato in Brianza l'iniziativa del pumpkin patch, si apriranno le porte ai visitatori. L'evento durerà fino al prossimo 1 novembre. "Tutti i giorni, weekend compresi dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 19:30 in un’atmosfera magica e fiabesca a tema Halloween tanto divertimento per i più piccini veri protagonisti e scatti fotografici unici, laboratori per bambini, tante novità e eventi per tutti" annuncia la titolare.

In occasione della ricorrenza di Halloween, come ogni anno, l'area si trasforma in un perfetto luogo da "dolcetto o scherzetto": zucche di ogni forma e dimensione che prendono vita con espressioni umane, fantasmi appesi agli alberi, streghe che in mano stringono la "mela avvelenata" delle favole, mostri e altre strane creature.

Il campo si trova a Galbiate, in provincia di Lecco, a meno di 40 minuti da Monza lungo la SP51 n.4 Località Sala Al Barro. L'ingresso è gratuito, serve la prenotazione. Il link per la prenotazione sarà disponibile a partire da settembre, specificano dall'attività.