L'autunno in Brianza è magico. Anche quest'anno a celebrare la stagione tra le più colorate dell'anno ci sarà il campo di zucche. Sfumature e allestimenti a tema per trascorrere qualche ora nell'angolo di Brianza che celebra la natura, le sue bellezze e i suoi ritmi. Aprirà il prossimo sabato 30 settembre il campo di raccolta di zucche Shirin, a Ornago. Qui in estate erano sbocciati migliaia di girasoli e i visitatori erano stati conquistati dai colori e dalle sfumature di giallo del labirinto fiorito. Adesso, in autunno, è il tempo delle zucche. E come negli anni passati le due sorelle Elmina e Carolina Brambilla, sono pronte a celebrare uno dei simboli dell'autunno con un allestimento unico e tante varietà.

"Saremo aperti per tutto il mese di ottobre il venerdì, sabato e domenica e il 30 e 31 ottobre. Oltre alle zucche quest'anno avremo anche un piccolo giardino di meravigliose dalie" annunciano le titolari, comunicando la data di apertura. Zucche e fiori dunque insieme a laboratori.

Orari e prezzo

Il campo delle zucche è aperto al pubblico il venerdì dalle 10.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00. Per accedere al campo effettua l'acquisto del biglietto online nella sezione dedicata. Il costo del biglietto è di 5 euro. Con il biglietto acquistato avrai diritto a uno sconto per l'acquisto della tua zucca. I bambini da 0 a 5 anni e disabili accedono gratuitamente al campo. L'area non è raggiungibile in auto: il parcheggio più vicino si trova a Ornago, Via Libero Grassi.