L'agriturismo non è in vendita: anche l'annuncio sparisce dalla rete

All'inizio della settimana erano stati gli stessi proprietari dell'agriturismo a smentire la notizia. Adesso anche sul sito dell’agenzia immobiliare è sparito l'annuncio della vendita dell'Agriturismo La Camilla di Concorezzo.

Il fatto risale alla fine del mese di agosto quando sul sito di un noto gruppo immobiliare era stata postata, con tanto di foto, l'annuncio della vendita del noto agriturismo brianzolo: 11,6 milioni di euro per acquistare La Camilla, con scuderia e vivaio. Poi, però, all'inizio di settembre sulla pagina Facebook dell'agriturismo è arrivata la smentita: quell'annuncio era stato definito una fakenews. Un annuncio che, comunque, è rimasto in rete ancora qualche giorno dopo che i proprietari dell'agriturismo ne avevano smentito la messa in vendita. Invitando i clienti vecchi e nuovi ad andare a trovarli.

La notizia aveva fatto il giro della rete, sollevando preoccupazione soprattutto tra i clienti. Ma a distanza di una decina di giorni è arrivata la smentita. Sulla pagina Facebook dell'agriturismo l’annuncio che la struttura non è in vendita. E adesso con la cancellazione anche dell'annuncio non ci sono più misteri: La Camilla non è in vendita.