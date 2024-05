La Reggia di Monza aperta di sera per il grande evento ma il cancello del parcheggio è chiuso

Un evento in notturna unico nel suo genere e tantissimi spettatori, tra famiglie con bambini al seguito, giovani e non più giovani, monzesi e forestieri. E non tutti i visitatori sono riusciti ad arrivare al parco di Monza a piedi o in bicicletta. Per chi ha raggiunto la Reggia di Monza in auto c'è stato un fuoriprogramma che ha lasciato qualche perplessità.

Il parcheggio logisticamente più funzionale per accedere al Roseto e alla Villa Reale è quello di Porta Monza, gestito da Monza Mobilità. Un'area di sosta integrata al parco, con cancelli pedonali che la collegano direttamente con viale Cavriga da un lato e il Serrone dall'altro. E proprio quel percorso solitamente consente a chi è diretto alla Reggia di Monza di immettersi tramite il cancelletto pedonale su viale Brianza, percorrere qualche centinaio di metri, e trovarsi il cancello della Villa Reale poco dopo.

Quel cancello sabato sera però, mentre la Reggia di Monza era animata da musica, performance e visitatori in occasione dei Notturni di Monza Visionaria, non era aperto. Almeno è stato trovato chiuso da chi ha segnalato l'episodio. Gli spettatori dunque, senza che vi fosse nessuno a presidiare l'area o un cartello che indicasse la chiusura del cancello e le indicazioni per l'altra uscita da seguire, si sono ritrovati ad attraversare il parcheggio per scoprire poi di dover tornare indietro. E prendere un'altra strada, più lunga: percorrere così all'incirca un chilometro per arrivare alla Reggia di Monza, mentre se l'uscita fosse stata aperta sarebbe stato più comodo raggiungere la location. "Il parcheggio c'era ma così non è comodo: abbiamo ripreso l'auto e siamo usciti, cercando un posteggio nelle vie limitrofe" ha commentato qualcuno.

Il Consorzio: "Sabato sera si è verificata un'anomalia"

"Il cancello carraio del Serrone è sempre chiuso" specificano dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, facendo luce sull'accaduto. L'accesso da viale Brianza al retro del Serrone viene aperto e chiuso solo per allestimenti. Il cancelletto pedonale invece è sempre aperto e segue gli orari di apertura del parco: in inverno 7.00 – 18.30 e in estate 7.00 – 20.00. "Se ci sono eventi è aperto ma presidiato. Il cancello è stato recentemente elettrificato, ma sabato serea si è verificata un’anomalia" precisano dal Consorzio.

"Il cancello di Porta Monza è rimasto aperto fino a 0:30 presidiato da Vigilanza incaricata per fare accedere il pubblico e far uscire". Alle 21.30 però alcuni utenti non hanno trovato nessuno, solo un cancello chiuso.