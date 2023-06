Cippa Lippa la cagnolina abbandonata, con il microchip strappato e che non ha mai mangiato in una ciotola

I volontari l’hanno trovata che vagava per Monza, impaurita lungo una strada trafficatissima. Il recupero, la messa in sicurezza e poi il trasferimento al canile dell’Enpa di Monza dove i veterinari si sono accorti che quella cagnolina, poi ribattezzato Cippa Lippa, aveva una ferita fresca. Una cicatrice tra la scapola e il collo sul lato sinistro probabilmente frutto dell’asportazione chirurgica del microchip che sarebbe servito per la sua identificazione.

Il proprietario non aveva assolutamente intenzione di farsi rintracciare anche perché, viste le problematiche che poi sono emerse, Cippa Lippa ha molto probabilmente avuto un trascorso di abbandono e di solitudine. Come riferiscono dal rifugio di via San Damiano Cippa Lippa era molto intimidita e tremava, facendosi piccola piccola in un angolo del box, molto spaventata anche dalla vicinanza delle persone. Ha mostrato inoltre di non conoscere l’uso della ciotola per mangiare, strumento del quale continua ancora ad avere paura. Probabilmente nessuno le ha mai dato da mangiare e da bere in una ciotola.

“Non sappiamo se nella sua vita abbia avuto modo di fare esperienze oppure se fosse abituata a mangiare quello che trovava per la strada - proseguono dal canile -. Ma, come ben sappiamo, i nostri amici a 4 zampe non mancano mai di sorprenderci e, sotto la guida di educatori e volontari, si stanno già vedendo parecchi miglioramenti. Ora corre libera per i recinti invitando al gioco le persone con cui ha più confidenza, le piacciono gli altri cani e ha anche cominciato, dopo aver appreso l’uso di pettorina e guinzaglio, a fare delle passeggiate fuori dal canile mostrandosi curiosa e interessata a tutto”. Adesso aspetta solo una famiglia. “Che dovrà con un po’ di pazienza continuare a casa il lavoro impostato in canile – concludono - ma siamo sicuri che Cippy Lippa possa dare delle grandissime soddisfazioni e tanto amore”.

Per informazioni inviare un’email a canile@enpamonza.it o chiamare tutti i pomeriggi della settimana dalle 14.30 alle 17.30 allo 039/835623 per parlare con un operatore e organizzare l’incontro con la cagnolina.