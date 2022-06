I bagnini brianzoli a 4 zampe in trasferta al lago

Ci saranno anche i bagnini a 4 zampe di Monza e Brianza alla quarta edizione del "Tuffo a 4 zampe - Summer edition 2022". L'evento si svolgerà il 19 giugno a Bellano, in provincia di Lecco.

Un appuntamento da non perdere quello in programma al Lido di Bellano (in via Martiri della Libertà) dove i simpatici cagnoloni addestrati per il salvataggio dei bagnanti dimostreranno la loro bravura. Ma non solo: sotto la guida degli istruttori sarà possibile nuotare insieme ai cani e far nuotare i proprio amici a quattro zampe con gli istruttori per scoprire, chissà, che magari anche il nostro amico a quattro zampe ha le carte in regola per diventare un bagnino.

Le dimostrazioni ci protrarranno per tutta la giornata, dalle 10 alle 16. Non sarà necessario arrivare al lido attrezzati: mute per i bipidi e giubbotti per i cani veranno messi a disposizione dagli organizzatori (l'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti covid).

Per informazioni inviare un'email a info@acsn.it, oppure telefonare al 389.2905189. L'evento è stato organizzato dall'Associazione cinofila salvataggio nautico.