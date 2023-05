Un aiuto per John, il cucciolo di 6 mesi maltrattato che rischia l'amputazione della zampa

John è un cagnolino speciale. Ha 6 mesi, è un meticcio, ma purtroppo fin dalla sua nascita ha conosciuto la cattiveria umana. Ma adesso la Brianza si mobilita e prova a donare un futuro migliore a questo simpatico cagnolino che dalla Sicilia è stato trasferito in stallo a Imola. Ad attivarsi il gruppo “Aiutiamo degli angeli” fondato dal concorezzese Franco Crippa e che riunisce amici impegnati ad aiutare i cani più sfortunati che arrivano dal Sud o che al Sud vengono seguiti dalle amorevoli cure delle volontarie con l’obiettivo, naturalmente, di donare loro una famiglia e un futuro migliore.

Il gruppo ha attivato una raccolta fondi garantendo una sorta di adozione a distanza per tutti quei cani che, ad oggi, sono dimenticati o che necessitano particolari cure, auto finanziandosi con un contributo mensile di 20 euro, e ampliando il progetto anche alla rete. “Tra questi angeli dimenticati c’è anche John - spiega Crippa -. È un cane dolcissimo che, purtroppo, a causa dei maltrattamenti subiti si ritrova ad avere una seria disabilità. Bisogna intervenire chirurgicamente per evitare che tra qualche mese si debba amputare l’arto. L'intervento verrà eseguito a Bologna e costa qualche migliaio di euro. Naturalmente, come è prassi del nostro gruppo, verrà tutto documentato".