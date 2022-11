La storia di Oscar, il maltese di 14 anni abbandonato in un negozio di Monza

L'ultimo regalo che i suoi proprietari gli hanno voluto fare è stata una bella toelettatura. Forse per mostrarlo alla sua nuova famiglia al meglio, anche se chiunque lo vede si innamora della dolcezza di quel maltese di 14 anni solo guardandolo negli occhi.

Una storia che è carica di malinconia, ma anche di speranza, quella che vede come protagonista Oscar un maltese di 14 anni che i proprietari hanno lasciato dal toelettatore. Quando nella mattinata di venerdì 11 novembre sono ritornati nel negozio - molto famoso in città - per ritirare il loro amatissimo maltese, avevano anche una scatola con dentro tutti i giochi e gli oggetti personali del loro cagnolino. Già con nel cuore la triste decisione di salutarlo per l’ultima volta. "Purtroppo - spiegano dal negozio di toelettatura contattato dalla redazione di MonzaToday - la coppia per seri motivi di salute di uno dei due non aveva più la possibilità di tenerlo. Così la scelta di lasciarlo da noi nella certezza che avremmo trovato per lui una nuova famiglia".

"Oscar è cane dolcissimo - spiegano -. Ha 14 anni e ha alcuni problemi di salute legati anche all'età. Non è stato castrato". Oscar ha subito conquistato l'affetto dei toelettatori che, però, non possono portarlo a casa. Né intendono consegnarlo in canile. Così che si sono affidati alla rete e anche grazie alla redazione di Cani e gatti Tv Channel hanno lanciato un appello per trovare una famiglia dove Oscar possa essere amato e seguito come, fino ad oggi, hanno fatto i suoi proprietari.

Per chi vuole avere ulteriori informazioni e aprire le porte di casa e del cuore al dolcissimo Oscar può inviare un'email a redazione@caniegattitvchannel.com.