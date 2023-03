Dall'Africa a Monza: il lungo viaggio di Daria, Pedra Branca e Margarida alla ricerca di una famiglia

Hanno fatto un lunghissimo viaggio. Si chiamano Daria, Pedra Branca e Margarida e dall’Africa sono sbarcate a Malpensa. Poi ancora in viaggio fino al canile di Monza con la speranza di trovare presto una nuova famiglia che li accolga e doni loro una futuro migliore. Una storia particolare quella che arriva dal rifugio di via San Damiano. Nelle scorse settimane, essendoci spazi liberi, l’Enpa di Monza ha aperto le porte dei suoi box anche a Daria, Pedra Branca e Margarida che arrivano dall’Africa

"Il 5 marzo sono arrivati tre cagnolini sbarcati da un aereo proveniente dall’Africa – spiegano dall’Enpa di Monza -. Da molto tempo Simona, una nostra operatrice che da un anno si è trasferita a Capo Verde per occuparsi dei cani di un rifugio locale, ci informava sulle difficoltà che i migliori amici dell’uomo incontrano in quella terra e ci chiedeva di poterci mandare qualche piccolo cane. Quando la nostra veterinaria Anna Tomain, dopo aver vissuto un mese a contatto con gli animali del rifugio di Capo Verde rientrava in Italia, ci è sembrata l’occasione giusta per dare ospitalità a questi cagnolini africani. E così in canile sono arrivate Daria, Pedra Branca e Margarida, tre femminucce dalle grandi orecchie. Sono cani dolcissimi che si sono immediatamente ambientati e cercano una famiglia che li adotti e che li ami per tutta la vita”.

Per conoscerle è possibile fissare un appuntamento inviando un’email a canile@enpamonza.it.