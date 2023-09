Amilcare, Cervino e Coyote i "nonnini" a quattro zampe in cerca di una famiglia

In 3 contano complessivamente 38 anni, una bella età per tre cani. Che invece di vivere questa fase della loro esistenza tra le coccole e le attenzioni di una famiglia si trovano nel rifugio dell'Enpa di Monza. Dove, i volontari, stanno cercando per loro una casa.

Coyote, un vero lord

Coyote, arrivato in canile in seguito alla morte del suo amato proprietario, è un meticcio di taglia media dal pelo candido, nato ad agosto del 2010. È un vero amante di coccole e biscotti e dalle prime prove fatte in canile sembra essere compatibile sia con gatti sia con cani. Inoltre è educatissimo e non sporca mai in box ma aspetta pazientemente che i volontari lo portino a passeggio.

Cervino, il brontolone

Il piccolo Cervino è arrivato in seguito a un sequestro che prevede una prassi particolare per consentirne l'affido. È un simil maltese dal pelo candido nato ad agosto 2012, è piccolo ma ha il temperamento di un vero leone, infatti si esprime ringhiottando in molte occasioni, ad esempio quando vuole chiedere un biscottino o quando vuole essere portato in passeggiata. Non gradisce molto le manipolazioni invasive e nemmeno essere spazzolato, è stato quindi abituato all’occorrenza a portare la museruola. È molto bravo e sicuro di sé al guinzaglio ed è compatibile sia con cani sia maschi che femmine. Nonostante il carattere un po' burbero è uno dei cani preferiti dai volontari con cui si è aperto tantissimo e ai quali richiede anche coccole e attenzioni.

Amilcare, vecchietto sprint

Amilcare è arrivato solo da qualche giorno nel nostro rifugio perché il suo anziano proprietario, purtroppo, non riusciva più ad occuparsene. Classe 2009, con i suoi 14 anni è il cane più anziano del canile! Amilcare è un jack russell tricolore di taglia piccola, docile e socievole. Lo conosciamo da poco ma sembra essere compatibile con cani e gatti che non siano però troppo irruenti nei suoi confronti e nonostante l'età ama molto passeggiare ed è ancora piuttosto attivo.

Coyote, Cervino e Amilcare fanno parte anche del Progetto famiglia a distanza ed è possibile diventare loro genitori virtuali, sostenendo in questo modo sia loro sia le attività del nostro rifugio, anche se la nostra speranza è quella di trovare loro al più presto una famiglia “vera” che sia per sempre.

I nonnini rubano il cuore: vi sorprenderete di quanto amore sia capace di dare un cane anziano! Se pensate di essere le persone giuste per una di queste meraviglie potete scrivere a canile@enpamonza.it o chiamare in canile tutti i pomeriggi della settimana dalle 14.30 alle 17.30 allo 039.835623 per parlare con un operatore.