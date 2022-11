Byron, Danny De Vito e gli altri gatti e cani star della Brianza

Un concorso per star a quattro zampe. L’Enpa di Monza, organizzatore della competizione Webstar 2022, ha svelato i nomi dei vincitori della terza edizione del concorso. Anche quest’anno il concorso fotografico aperto a tutti i pet e i loro proprietari ha riscosso un discreto successo, vedendo gareggiare per i titoli di Cat Star e Dog Star una quarantina di cani e gatti. La giuria, composta da operatori e volontari ENPA, ha scelto i vincitori. “Un compito così arduo che abbiamo deciso di assegnare due premi extra” hanno spiegato dall’Enpa brianzolo.

I vincitori

Cat Star: Byron, un gatto di 4 anni adottato da uno stallo casalingo. Di lui il proprietario Luca Bianco di Cernusco sul Naviglio (MI) dice che “è una peste! Ci obbliga a giocare con lui lanciandogli i pupazzi che afferra in aria come un abile portiere. Si arrampica dovunque sempre in cerca di nuove avventure, inoltre seleziona gli ospiti all’ingresso”.

Dog Star: Danny De Vito, un meticcio di un anno adottato all’ENPA di Monza. Di lui la proprietaria Daniela Sburlata di Monza dice che “ama fare i salti per prendere le bolle di sapone … le zampe corte non lo fermano!”

I premi speciali

La giuria ha deciso di attribuire i seguenti premi speciali: Premio Simpatia: Totò, un micione rosso adottato al canile di Somma Vesuviana (Napoli), di Roberta Perego di Besana in Brianza. È senza un occhietto e cieco dall’altro, ma questo non lo ferma mai dal vivere la vita al meglio!

Premio Tenerezza: Milo, un cocker spaniel adottato al canile di Monza nel 2015, di Patrizia Musiu di Monza. Quando il 2 ottobre ha compiuto 12 anni, la sua famiglia gli ha preparato dei muffin per cani e l'hanno festeggiato con tanto di candeline. Milo era felice perché è un cagnolone che ama tanto mangiare. Si è pure messo in posa per la foto!

I quattro vincitori riceveranno un attestato personalizzato; quelli delle due categorie principali (Dog Star e Cat Star) riceveranno inoltre la stampa professionale su tela della propria foto offerta da FDF Fotolaboratorio Digital Service di Monza. Un grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno sostenuto partecipando e condividendo l’evento.