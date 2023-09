Odore di urina e feci dalla casa: Slim e Shady salvati tra l’immondizia ora cercano una famiglia

Sentivano abbaiare i cani ma non li vedevano mai uscire. E da quella casa, in un condominio di Villasanta, al confine con Monza, arrivava un forte odore di urina e feci. Grazie alla segnalazione di un cittadino Slim e Shady, due meticci, sono stati salvati e ora cercano una famiglia che li possa adottare. Il salvataggio è stato gestito dal nucleo Antimaltrattamento dell'ENPA di Monza che non si è fermato nemmeno nel mese di agosto.

“Appena giunti sul posto è stato subito evidente per i due volontari ENPA che le condizioni igieniche sanitarie erano gravemente compromesse: l’odore di urina e feci era percettibile già da fuori dall’appartamento. La proprietaria, trovata sul posto, ha acconsentito, seppur titubante, a far accedere alla casa i volontari che si sono trovati di fronte a un appartamento ridotto a discarica, completamente cosparso di feci e urina dei cani e di molti altri oggetti accatastati e accumulati” spiegano dall’Enpa.

“La signora ha dichiarato che i cani non erano suoi ma del suo ex genero, che li aveva praticamente abbandonati a lei che però non riusciva assolutamente a gestirli anche perché da tempo si era trasferita dalla madre anziana recandosi in quella casa solo per dar loro da mangiare”. Sporchi, sottopeso e con unghie lunghissime a causa delle mancate uscite all’aria aperta da diversi mesi e non vaccinati, i due cani non avevano libretto sanitario e solo uno dei due era identificato con microchip. Costatata la pessima condizione di detenzione e le gravi violazioni, i cani sono stati immediatamente allontanati e portati al canile di Monza. Successivamente la situazione della proprietaria è stata segnalata al corpo di Polizia Locale e ai servizi sociali per opportune verifiche e future azioni di ispezione dell’immobile.

Slim e Shady cercano casa

I due animali sono stati ceduti definitivamente a ENPA per agevolare un affido a nuove famiglie. In canile sono stati chiamati Slim e Shady, come la celebre canzone di Eminem. Shady, il più piccolo, è un meticcio di taglia medio-piccola di 5 anni mentre Slim è un incrocio maremmano di un anno. Al loro arrivo nella struttura di via San Damiano 21 è subito iniziato il lavoro degli educatori cinofili ENPA per riabituare i due cani a regolari passeggiate. Inoltre, per combattere le scorrette abitudini alimentari, i due cani vengono nutriti con quattro piccoli pasti al giorno per riabituarli a mangiare normalmente, dal momento che tendevano a gettarsi sul cibo in modo famelico senza nemmeno masticare. Si valuterà un’eventuale denuncia sia alla signora che all’ex genero per abbandono di animali (reato penale).

Per info sull’eventuale adozione, scrivere a canile@enpamonza.it