Nika, Nona, Lusha e Candy: le cagnoline ucraine che cercano una famiglia

Dagli orrori della guerra in Ucraina a Monza, dove ora cercano una nuova famiglia. Lusha, Nika, Candy e Nona adesso aspettano di trovare una nuova casa e sono ospiti nel rifugio gestito dall'Ente Nazionale Protezione Animali. ENPA è stata da subito in prima linea nella raccolta di cibo, attrezzature mediche e materiali da inviare sul posto ma anche sostenendo proprietari di animali arrivati in Italia. È stato inoltre fornito un preziosissimo aiuto diretto a tanti animali che si sono trovati sbandati sul confine Ucraino soprattutto nei primi giorni di guerra, mettendoli al sicuro e riuscendo a farli arrivare nei rifugi italiani.

Nel gattile gestito dall'ENPA di Monza e Brianza sono ospitati dal mese di marzo gli splendidi micioni Remi, Elliott e Basho che la famiglia originaria di Kyiv, ospiti presso parenti a Lissone (MB), al momento non può tenere con sé ma che appena possibile faranno ritorno dai loro amati padroni. A cercare casa adesso sono quattro cagnoline che da oggi hanno terminato la prassi sanitaria e possono essere messe in adozione.

Nika, Candy e le altre cagnoline che cercano casa

- Lusha (nata nel 2014), simil volpina di taglia piccola, timida nei confronti delle persone ma docile e competente, tanto è vero che passeggia già molto bene al guinzaglio e pian piano comincia a lasciarsi andare con i volontari che conosce, chiedendo carezze e biscottini.

- Nika (nata nel 2020), lupetta di taglia medio-contenuta, arrivata nel nostro canile comprensibilmente molto spaventata: voleva solo starsene tranquilla all'interno del suo box facendosi piccola piccola quando qualcuno di avvicinava per darle la pappa. Anche lei ha già fatto tantissimi passi avanti ed è diventata una vera coccolona; è dolcissima con i suoi volontari preferiti e siamo sicuri che lo sarà anche con quella che diventerà la sua nuova fortunata famiglia. Non sono ancora state fatte prove ma sembra molto ben disposta anche nei confronti degli altri cani.

- Nona (del 2019), cagnolina di taglia piccola color miele, e Candy (classe 2020) splendida meticcia anche lei di taglia piccola, entrambe compatibili con altri cani ma molto diffidenti con le persone, in particolati con quelle sconosciute. Grazie al lavoro di istruttori ed educatori ENPA, continuano il loro percorso dando grandi soddisfazioni. Ora giocano felici insieme tra di loro in recinto, e il prossimo passo sarà imparare ad andare al guinzaglio.

Per info si può mandare una mail a canile@enpamonza.it.