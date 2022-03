Dalla Brianza una raccolta cibo per i cani e i gatti dell'Ucraina

La guerra in Ucraina sta mettendo in ginocchio non solo uomini, donne e bambini ma anche cani e gatti. E dalla Brianza parte una raccolta di cibo proprio per loro. A promuoverla Said Beid, il noto pet detective famoso in tutta Italia per la sua capacità di recuperare gli animali che si sono smarriti o sono scappati. Oltre a raccogliere cibo e medicine per la popolazione civile, dalla Brianza parte una mobilitazione anche per salvare gli animali.

In questo momento di emergenza Said ha deciso di dare una mano ai cani e ai gatti che vivono sotto le bombe. "Purtroppo gli animali in queste situazioni tragiche sono allo sbando più che mai e, più che mai, necessitano di cure e sostentamento - spiega Said con un post sulla sua seguitissima pagina Facebook -. Ecco perchè mi sono attivato per raccogliere cibo per loro. Farò recapitare il cibo raccolto da due collaboratori volontari ad un contatto fidato in Ucraina e renderò noto il tutto, considerando la difficoltà del contesto, nel momento in cui avverrà la consegna".

L'obiettivo è anche quello di salvare alcuni animali. Di portarli in Italia per regalare loro una seconda vita. "Ho pensato di fare questo appello utilizzando questo social dove moltissime persone mi seguono e mi dimostrano ogni giorno stima e affetto al fine di poter aiutare per quanto possibile chi in questi giorni è protagonista, suo malgrado, di una tragedia assurda. Ringrazio di cuore tutte le persone che vorranno partecipare", conclude Said.

Per aderire a questa iniziativa è possibile contattare Said con un messaggio whatsapp al numero 320 189 3976