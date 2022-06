"Non abbandonateci": e il canile apre le porte

Ormai le vacanze per molti si avvicinano. Per qualcuno sono già iniziate. E anche in Brianza scatta l'allarme abbandoni. I nostri amici a quattro zampe per alcune persone durante le ferie diventano un "problema": malgrado hotel, ristoranti e case in affitto siano quasi tutti pet friendly, e comunque sul territorio esistano pensioni o persone che durante le vacanze si prendono cura di cani e gatti, c'è chi se ne vuole sbarazzare.

In Brianza aumentano le cessioni

"Fortunatamente da noi non esiste il problema dell'abbandono vero e proprio - spiega a MonzaToday Giorgio Riva, presidente dell'Enpa di Monza -. I cani sono tutti microchippati e una volta accalappiati si risale subito al proprietario. Il problema sono le richieste di cessioni che sono in costante aumento. Persone che, anche adesso alla vigilia delle vacanze, bussano alla nostra porta e ci dicono che non possono prendersi più cura del loro animale. I motivi sono diversi: cause economiche, divorzi, separazioni, difficoltà di gestione dell'animale". Nel canile di Monza sono accolti circa 45 cani e 70 gatti. "Un numero elevato ma in linea con il periodo - precisa Riva -. A giugno e luglio le adozioni calano: le persone preferiscono accogliere il nuovo arrivato al ritorno dalle vacanze. E il cane ceduto o accalappiato finisce dietro le sbarre del canile. Così che, per far aprire gli occhi sul dramma dell'abbandono, e per promuovere l'adozione degli animali accolti nel rifugio, l'Enpa di Monza aderisce alla Giornata nazionale contro l'abbandono e apre le porte del suo rifugio alla cittadinanza.

Il 3 luglio canile aperto

Il 3 luglio dalle 14 alle 18 il canile sarà aperto a grandi e piccini: le persone potranno visitare i reparti dei cani, dei gatti e dei tantissimi altri animali ospitati. Sarà una bellissima e festosa giornata dedicata a tutti gli amanti degli animali, senza dimenticare di sensibilizzare i visitatori sul fenomeno dell’abbandono. Inoltre torna il tradizionale appuntamento con "Amici cucciolotti": lo scambio di figurine che permetterà ai piccoli collezionisti di completare più velocemente il proprio album Amici Cucciolotti 2022.

Le attività

Sarà allestito un tavolo molto lungo per lasciare ai bambini e ai loro genitori un adeguato distanziamento (solo in questo caso sarà obbligatoria la mascherina). Gli organizzatori ricordano ai bambini di portare l'album e le figurine doppioni da scambiare, e per chi l'album non ce l'ha riceverà lo riceverà in dono direttamente al rifugio. Verrà proposto anche il servizio Truccabimbi: i bambini potranno trasformarsi per un pomeriggio nel loro animale preferito, oppure potranno impegnarsi nel Gioco dell’oca ecologico (i segnalini sono realizzati con tappi di bottiglia riciclati), offerto da Pizzardi Editore.

Durante la giornata grandi e piccini impareranno a conoscere il linguaggio del cane e capire il perché di tanti suoi comportamenti. Perché è importante che il rapporto bambino-cane si instauri nel miglior modo possibile.