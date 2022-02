Canile sfrattato in Brianza: raccolta fondi per una nuova sede

Doccia fredda per i volontari di Green House, l'associaizone di volontariato da anni impegnata nel recupero e nella messa in adozione di cani che provengono dal Sud (ma non solo) e che sono alla ricerca di una seconda vita in Brianza. Alla fine di luglio dovranno abbandonare l'area di Usmate Velate dove attualmente sono in affitto.

Il primo pensiero è andato subito alle centinaia di cani che ogni anno, grazie all'impegno e alla passione dei volontari, vengono accolti nel rifugio brianzolo, per poi trovare una seconda (e definitiva) casa in Brianza. "Non appena l'abbiamo saputo ci siamo immediatamente messi alla ricerca di un nuovo terreno - fanno sapere dall'associazione Green House -. Abbiamo individuato un terreno, sempre nella provincia di Monza e Brianza, dove poter realizzare il rifugio, e accogliere anche gli animali da cortile che in questi anni abbiamo recuperato".

Ma per realizzare il progetto servono soldi. Tanti Fondi. L'associazione ha così lanciato una raccolti fondi on line. Servono almeno 15mila euro per realizzare gli interventi più immediati e urgenti. "Non avete idea di che cosa significhi questo per noi, siamo distrutti, ma con il cuore pieno di speranza. Abbiamo avuto la possibilità di ricominciare e portare avanti il nostro sogno - spiegano -. La nostra associazione ogni anno salva centinaia di animali abbandonati e non si merita di morire così. Abbiamo investito soldi, forze, speranza e cuore in questo posto e ora che abbiamo raccolto i pezzi del nostro cuore siamo pronti a ricominciare altrove".

Attualmente nel rifugio sono accolti 4 cani (uno andrà a breve in adozione), e il grande stuolo di animali della fattoria (caprette galline, papere, conigli e tartarughe). La speranza è di poter ricominciare il prima possibile nell'attività, ritornando a donare la speranza di una seconda vita ai cani più sfortunati, e al tempo stesso dare una mano ai canili e ai volontari del meridione che ogni giorno hanno a che fare con abbandoni e randagismo.